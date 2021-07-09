В Колумбии задержали работника детсада. Его подозревают в изнасиловании 22 детей

Сообщается, что задержанный работал в детском саду помощником на кухне. Он обвиняется в изнасиловании по меньшей мере 22 детей в возрасте до четырех лет в детском центре Pequeños Explorers.

По этому поводу высказался президент страны Иван Дуке. Он сказал, что “вся сила закона против тех, кто покушается на несовершеннолетних”. Президент выразил надежду, что в случае, если задержанного признают виновным, он будет строго наказан.

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