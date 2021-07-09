Минэкономики о штрафе в 326 млн грн. “Новой почте”: Подготовлен законопроект, чтобы не допускать таких случаев

“Министерство осуждает такой подход к расчету штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Указанная ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка. Регулирующие государственные органы должны защищать права потребителей, но штраф должен быть пропорциональным нарушению”, – говорится на сайте ведомства.

Министерство экономики указало, что применение к компании максимальных санкций нарушает требования закона Украины “Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности”, а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания.

“Уверены, что такие действия не будут способствовать развитию частного бизнеса в Украине и улучшению ее инвестиционной привлекательности”, – отметили в ведомстве.

В Минэкономики подчеркнули, что уже подготовлен законопроект, “который не допускал бы таких случаев, когда штраф не пропорционален нарушению”. Он предусматривает установление фиксированной суммы штрафов, чтобы устранить субъективную составляющую при их назначении.

Контекст:

5 июля главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что наложило на “Новую почту” по заявлениям граждан в двух отделениях штрафы и взыскания на общую сумму 325,85 млн грн. В службе также заявили, что компания не предоставила нужные документы и объяснения и создавала препятствия для проверки.

Компания подала в суд на ведомство за необоснованно большой штраф. Отмечалось, что поводом для проверки стала жалоба клиента из-за повреждения посылки с аквариумом на 500 грн. “Новая почта” расценила действия органа как “манипуляцию своими полномочиями” со стороны государства, заявила об “усилении фискализации и давления на бизнес” в Украине и обвинила власти и контролирующие органы в намерении “додушить” бизнес.

Глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая уже заявила, что ведомство отменит наложенный штраф как “неадекватный”. Магалецкая анонсировала личную встречу с представителями компании и бизнес-сообщества.

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