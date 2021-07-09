 

Джавадов: Украина на пятом месте в рейтинге стран с самым патриотичным населением, а РФ нет даже в десятке. Украинский флаг будет в Крыму и на Донбассе

09.07.2021, 13:54, Новости дня
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“Есть главное – готовность граждан воевать за родину, отстаивать каждую пядь родной земли”.

Центр изучения общественного мнения EuropaMapas подготовил рейтинг государств мира с самым патриотичным населением. Согласно инфографике, опубликованной на странице организации в Instagram, граждане Азербайджана заняли первое место среди народов, готовых в любой момент встать на защиту своей родины. Таковых 85%.

На втором месте – граждане Грузии, 76% которых готовы в любой момент защитить отечество. На третьем месте граждане Финляндии с 74%. Поразительно, но финны обошли даже идущих на четвертом месте граждан Турции, которые всегда были известны своей твердой решимостью отдать жизнь за родину. Украина в этом почетном списке на пятом месте – 62% граждан страны готовы отдать за нее жизнь, не задумываясь. Армении в первой десятке данного рейтинга нет.

Что до Азербайджана, то такие цифры вызывают чувство гордости. Но, первенство Азербайджана вовсе не случайно. Вся страна, все ее граждане долгие годы жили мечтой о возвращении оккупированных территорий. Лозунг “Все для фронта – все для победы” был в Азербайджане жизненным кредо для граждан. В ходе победоносной 44-дневной войны люди старались помочь армии, чем только возможно. Военкоматы страны были переполнены, автобусы с солдатами, ехавшими на фронт, останавливались людьми, которые спешили передать продовольствие, сигареты, да все, что только можно. В том не было никакой нужды, ведь азербайджанская армия обеспечена всем и с лихвой. Но речь тут шла о желании и готовности каждого гражданина хоть чем-то помочь, приблизить миг великой победы. Которая в итоге настала.

И я уверен, что ровно те же чувства испытают и граждане Украины. “Жовто-блакитний” прапор снова взовьется в Крыму, в Донецке и Луганске, в каждом населенном пункте, что временно находится под оккупацией. Потому, что есть главное – готовность граждан воевать за родину, отстаивать каждую пядь родной земли. Это то, с чем вынуждены будут считаться все политики Украины. Даже те, что настроены на братание с оккупантами. Учитывать данный фактор вынуждены и в России. Кстати, ее в первой десятке этого списка нет. И это – с учетом безостановочной работы пропагандистской машины, промывающей мозги россиян. Выводы делайте сами.

Источник: “ГОРДОН”

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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