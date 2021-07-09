 

Раскрыто влияние газированных напитков на печень

09.07.2021, 13:50, Разное
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Ученые рассказали о влиянии газированных напитков на печень. В ходе проведения исследования они выяснили, что во многих из них содержится подсластитель под названием аспартам. Он способен изменять функциональное состояние органа.
На первом этапе научной работы специалисты наблюдали за лабораторными крысами. Изменение функционального состояния печени у них может привести к ее повреждению. Похожее воздействие вызывают ряд лекарств, среди которых ибупрофен.

На втором этапе исследования исследователи три года наблюдали за пациентами, имеющими заболевание печени. Выяснилось, что аспартам способен повысить инсулинорезистентность и спровоцировать ожирение.

Нередко цирроз печени диагностируется у людей, которые злоупотребляют алкоголем. Он возникает также из-за большого количества бензоата натрия. Этот консервант нередко добавляется в напитки и продукты, чтобы предотвратить развитие плесени. Он повреждает клетки печени и другие жизненно важные органы.

Источник: rg.ru



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