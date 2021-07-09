Проблемы с сексом могут свидетельствовать о диабете

Ученые заявили, что проблемы в сексе у человека могут свидетельствовать о сахарном диабете. Повышенный уровень глюкозы в крови способен спровоцировать диабетическую невропатию. Речь идет о повреждении нервов, которое нередко провоцирует проблемы интимного характера.

К симптомам данного состояния относится онемение, отсутствие чувствительности в половых органах, дискомфорт. Невропатия нередко подавляет оргазм, затрудняется ощущение сексуальной стимуляции. Данные проблемы делают половой акт болезненным или же просто неприятным. В ряде случаев они приводят к эректильной дисфункции.

На первоначальном этапе болевые ощущения, связанные с невропатией, могут быть легкими. Со временем дискомфорт усиливается, распространяется на руки и ноги. Повреждение нервов на фоне сахарного диабета является необратимым процессом, поскольку организм не может природным путем восстановить поврежденные ткани.

Поддержание нормального уровня глюкозы в крови является жизненно важным, поскольку нужно предотвращать повреждения нервов. Оно способно спровоцировать проблемы, в том числе сексуального характера. Сахар можно контролировать посредством правильного питания, физических нагрузок. Если диагноз уже поставлен, важно своевременно делать уколы инсулина и проверять показатели на глюкометре.

Источник: www.express.co.uk