 

Проблемы с сексом могут свидетельствовать о диабете

09.07.2021, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые заявили, что проблемы в сексе у человека могут свидетельствовать о сахарном диабете. Повышенный уровень глюкозы в крови способен спровоцировать диабетическую невропатию. Речь идет о повреждении нервов, которое нередко провоцирует проблемы интимного характера.
К симптомам данного состояния относится онемение, отсутствие чувствительности в половых органах, дискомфорт. Невропатия нередко подавляет оргазм, затрудняется ощущение сексуальной стимуляции. Данные проблемы делают половой акт болезненным или же просто неприятным. В ряде случаев они приводят к эректильной дисфункции.

На первоначальном этапе болевые ощущения, связанные с невропатией, могут быть легкими. Со временем дискомфорт усиливается, распространяется на руки и ноги. Повреждение нервов на фоне сахарного диабета является необратимым процессом, поскольку организм не может природным путем восстановить поврежденные ткани.

Поддержание нормального уровня глюкозы в крови является жизненно важным, поскольку нужно предотвращать повреждения нервов. Оно способно спровоцировать проблемы, в том числе сексуального характера. Сахар можно контролировать посредством правильного питания, физических нагрузок. Если диагноз уже поставлен, важно своевременно делать уколы инсулина и проверять показатели на глюкометре.

Источник: www.express.co.uk



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.09 / Археологи обнаружили древнеегипетское предсказание краха цивилизации

01.03 / Савичева призналась, почему она отказывается от фотосессий для мужских журналов

25.11 / Ученые: индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов

30.06 / Прямая линия с Владимиром Путиным: подробности

28.09 / Вторая голова дракона

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

28.08 / Доказана возможность полной защиты от коронавируса

13.09 / Мнение: Вы думаете русские тупые?

18.05 / Помогите TechCrunch найти лучших email-маркетологов для стартапов

18.11 / Даже если все идут мимо

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика