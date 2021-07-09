Изъяны на лице 73-летней Софии Ротару показали крупным планом

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть все изъяны лица популярной певицы Софии Ротару. Внешность 73-летней исполнительницы активно обсуждается в Сети. Многие не понимают, как артистке удается на столько хорошо выглядеть.

София Ротару удивляет общественность молодым внешним видом. Она уже не дает концерты, но продолжает выступать на корпоративах. Некоторые заказчики не жалеют десятки тысяч евро, чтобы артистка выступила на их закрытом мероприятии.

Недавно София Ротару спела на празднике популярного медиаменеджера Валида Арфуша. В толпе гостей артистка исполнила свои главные хиты. Те, кто присутствовал на мероприятии, активно танцевали и подпевали Ротару, также некоторые снимали Софию Михайловну на видео. Один из роликов оказался в Сети, поэтому у поклонников появился шанс посмотреть, как знаменитость выглядит теперь.

Исполнительница хита «Лаванда» удивила поклонников своим внешним видом. Ее лицо подтверждает тот факт, что были проведены многочисленные пластические операции. Это доказывает, что время играет с Ротару злую шутку. На ролике присутствовал неправильный тусклый свет, который только добавил лицу Софии Михайловны изъянов.

Несмотря на это, поклонники считают, что артистка для своих лет выглядит просто замечательно. Некоторые сравнили ее с Аллой Пугачевой, которая также старается омолодиться.

Источник: 7days.ru