Le Figaro – во Франции прошли испытания первого лазерного оружия против дронов

На военном полигоне у города Бискарросс в присутствии министра обороны Франции Флоранс Парли прошли испытания первого французского лазера для уничтожения дронов, пишет Le Figaro. Его планируют взять на вооружение в 2024 году, однако параллельно с этим армия ищет новые решения для борьбы с беспилотниками, которые становятся всё более автономными.



Reuters

Фанаты научной фантастики будут разочарованы, пишет Le Figaro: первый французский лазер HELMA-T не оставляет красных полос в небе и не жужжит, но французская компания CILAS надеется, что её новая разработка продемонстрировала свою эффективность. Как рассказывает издание, в среду в Бискарроссе в присутствии министра вооружённых сил Франции Флоранс Парли прошли первые испытания, во время которых лазерным оружием уничтожали пролетающие дроны. Среди стран Запада только у американцев и израильтян имеются на вооружении подобные технологии, а в Германии и Великобритании продолжаются разработки.

Лазеры нужны армии прямо сейчас: угроза со стороны беспилотников, которые способны собирать разведданные или переносить оружие, растёт с большой скоростью. Технологии радиоэлектронного подавления сейчас позволяют перехватывать управление, однако, как отмечают в Министерстве обороны, в ближайшие годы «растущая автономизация дронов» может защитить их от этого. Решить проблему призваны лазерные технологии.

Французская газета объясняет, что HELMA-T состоит из маленького радара, который определяет беспилотник на расстоянии до 3 км, системы наведения для отслеживания цели и лазера для её нейтрализации. Сообщается, что новое оружие способно «либо сжечь дрон, либо ослепить его точным выстрелом». Лазер мощностью 2 кВт может действовать в радиусе 1 км, а для уничтожения цели ему достаточно меньше десяти секунд.

В статье отмечается, что после демонстрации новое оружие отправят на доработку. Его должны взять на вооружение в 2024 году, однако перед этим компания-производитель должна предоставить гарантии безопасности: в случае преломления луча он может повредить сетчатку глаза человека, оказавшегося в зоне поражения.

Тем не менее лазер не является универсальным оружием против беспилотников, подчёркивает Le Figaro. Французская армия обдумывает концепции дронов-перехватчиков или электромагнитного оружия направленной энергии. Генеральная дирекция по вооружению объявила тендер для поиска различных решений по борьбе с дронами, которые могут появиться на вооружении ещё до лазера.