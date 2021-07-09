N-TV – рост расизма в Германии вызывает беспокойство даже за её пределами

Надёжность политической системы Германии и мощь её экономики за рубежом не вызывают сомнений — однако за пределами страны с беспокойством следят за набирающим обороты расизмом и экстремистскими тенденциями, пишет немецкий телеканал N-TV. К такому выводу пришли авторы исследования, проведённого несколькими немецкими организациями в 37 странах. Ангела Меркель назвала критические замечания стимулом к работе над улучшениями.



Reuters

Каков образ Германии за рубежом? Результаты исследования, проведённого Гёте-институтом, Обществом международного сотрудничества GIZ и Немецкой службой академических обменов DAAD, показали, что за пределами Германии растёт беспокойство по поводу набирающего обороты расизма в стране, пишет телеканал N-TV.

«Популистские и экстремистские тенденции в Германии идут в рост — ни одна другая область риска за границей не обсуждается так многообразно», — сказано в выводах исследования.

Опрошенные отмечают, что во время своего пребывания в Германии в последние годы они наблюдали там «меньше толерантности и дружелюбия». Как сообщается в результатах исследования, «у них крепнет ощущение, что им не рады». Кроме того, по оценкам опрошенных, Германия недостаточно отошла от своей колониальной истории.

Канцлер Ангела Меркель в видеопослании отметила, что Германия выступает за основополагающие ценности, «в первую очередь, за уважение человеческого достоинства и партнёрское сотрудничество». Позитивные отзывы она оценила как подтверждение этого и стимул для дальнейшего развития. «Критические комментарии должны быть для нас поводом к работе над улучшениями», — сказала Меркель.

По мнению участников опроса, Германии необходимо улучшать цифровую инфраструктуру и условия для предпринимательских инноваций. В системе высшего образования присутствует много академических преград и иерархий. В сфере защиты окружающей среды также есть над чем поработать. «Наблюдается большой общественный интерес к вопросам окружающей среды, на предприятиях этой теме, напротив, уделяется мало внимания». Также исследование показало разрыв между притязаниями и действительностью, который только усилился из-за последних скандалов в политике и экономике, отмечает N-TV.

Положительно оценивается политическая система Германии, в которой за рубежом видят стабильную демократию. «Совместная игра различных групп интересов функционирует, с точки зрения опрошенных, хорошо и имеет крепкие институционные основания», — сказано в отчёте исследователей. Кроме того, Германию считают значительной экономической силой в Европейском союзе.

Действия Германии в ходе пандемии коронавируса за границей считают эффективными во время первой волны, однако впоследствии отмечается «всё меньше дисциплины среди населения и проблемы с оснащением, логистикой и организацией кампании по вакцинации». Такое развитие событий неприятно удивило многих участников вопроса.

Как поясняет немецкий телеканал, для проведения исследования международные организации с января по март привлекали экспертов, имеющих продолжительный и интенсивный опыт и знания о ситуации в Германии. Помимо структурированного опроса 622 человек из 37 стран онлайн проводились также подробные интервью с 48 участниками в 24 странах, отмечает N-TV.