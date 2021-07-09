Скандалы: Полицейского взяли на заказе

Начальника ОМВД России по подмосковному Егорьевску Олега Ермакова задержали по подозрению в подготовке убийства предпринимателя

Начальник ОМВД России по подмосковному Егорьевску Олег Ермаков задержан ФСБ по подозрению в подготовке убийства. Подполковника доставили на допрос в Москву, после которого ему может быть предъявлено официальное обвинение и избрана мера пресечения. По распоряжению руководства областного главка полиции в отношении задержанного проводится служебная проверка.

Подполковника полиции Ермакова сотрудники ФСБ задержали в его служебном кабинете, после чего в отделе полиции и дома у подозреваемого были проведены обыски. Мероприятия, по предварительным данным, проводились без санкции суда и были оформлены как не требующие отлагательства.

По неподтвержденным данным, у офицера нашли крупные суммы денег в рублях и валюте, а также драгоценности.

После задержания подполковника Ермакова отправили на допрос в Москву, где расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству). По неподтвержденным данным, офицер, как полагают в спецслужбе, выступал посредником по делу о готовящемся покушении на одного из коммерсантов.

Предполагается, что в четверг по результатам допроса следователь определится с процессуальным статусом подполковника. В случае задержания и предъявления обвинения в пятницу судом ему будет избрана мера пресечения. В свою очередь, подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Московской области по распоряжению начальника главка генерал-лейтенанта Виктора Паукова начало свою проверку в отношении офицера. Если информация о его причастности к преступной деятельности подтвердится, руководство инициирует увольнение начальника ОМВД.

Николай Сергеев