 

Скандалы: Полицейского взяли на заказе

09.07.2021, 13:46, Разное
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Начальника ОМВД России по подмосковному Егорьевску Олега Ермакова задержали по подозрению в подготовке убийства предпринимателя

Начальник ОМВД России по подмосковному Егорьевску Олег Ермаков задержан ФСБ по подозрению в подготовке убийства. Подполковника доставили на допрос в Москву, после которого ему может быть предъявлено официальное обвинение и избрана мера пресечения. По распоряжению руководства областного главка полиции в отношении задержанного проводится служебная проверка.

Подполковника полиции Ермакова сотрудники ФСБ задержали в его служебном кабинете, после чего в отделе полиции и дома у подозреваемого были проведены обыски. Мероприятия, по предварительным данным, проводились без санкции суда и были оформлены как не требующие отлагательства.

По неподтвержденным данным, у офицера нашли крупные суммы денег в рублях и валюте, а также драгоценности.

Фото: Давид Френкель / Коммерсантъ

После задержания подполковника Ермакова отправили на допрос в Москву, где расследуется уголовное дело, возбужденное по ст. 30 и ст. 105 УК РФ (подготовка к убийству). По неподтвержденным данным, офицер, как полагают в спецслужбе, выступал посредником по делу о готовящемся покушении на одного из коммерсантов.

Предполагается, что в четверг по результатам допроса следователь определится с процессуальным статусом подполковника. В случае задержания и предъявления обвинения в пятницу судом ему будет избрана мера пресечения. В свою очередь, подразделение собственной безопасности ГУ МВД по Московской области по распоряжению начальника главка генерал-лейтенанта Виктора Паукова начало свою проверку в отношении офицера. Если информация о его причастности к преступной деятельности подтвердится, руководство инициирует увольнение начальника ОМВД.

Николай Сергеев



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