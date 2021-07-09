 

В Кремле отреагировали на призыв к вакцинации всего населения России

09.07.2021, 13:44, Разное
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С предложением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, в таком случае России сможет претендовать на звание страны, чей опыт в борьбе с COVID-19 самый передовой.

В Кремле поддержали идею Поповой, но назвали ее труднодостижимой. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что производителям вакцин еще предстоит завершить испытания на несовершеннолетних.

Также он напомнил, что в стране живут люди, которые открыто выступают против прививки. Официальный представитель Кремля назвал это “своеобразным проявлением несознательности”, передает РБК.

Напомним, что за прошедшие сутки число заразившихся коронавирусом в России выросло на 25 766. Полностью выздоровели 21 832 человека, умерли от осложнений, вызванных ковидом, 726 пациентов.

Вице-премьер Татьяна Голикова ранее сообщила, что полную вакцинацию от COVID-19 в стране прошли 18,5 миллиона граждан. Она также уточнила, что первую дозу препарата уже получили 27 миллионов человек.

Сегодня доступны четыре препарата от коронавируса в России – “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “КовиВак” и “ЭпиВакКорона”. Каждая из вакцин уже доказала свою эффективность и безопасность.

Вирусолог Евгений Тимаков недавно заявил о случаях заражения коронавирусом в России в третий раз. Все подробности – в этом материале.



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