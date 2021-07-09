 

Чемпион Европы по карате рассказал о реализации крупных молодежных проектов в области спорта

09.07.2021, 13:44, Разное
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Вячеслав Морозов рано начал заниматься спортом. Уже в 11 лет он сдал экзамен на первый дан и получил черный пояс по карате. После этого в жизни молодого человека было много различных соревнований, но самыми значимыми для себя состязаниями он считает Чемпионат Европы, на котором спортсмен занял первое место.

Вячеслав жил в Екатеринбурге. Мало кто из его школьных товарищей тогда вообще занимался спортом. Многие не понимали увлечение юноши, но со временем ситуация изменилась – спорт вошел в жизнь многих молодых екатеринбуржцев.

В 2013 году при поддержке президента была создана Ассоциация студенческих спортивных клубов России. Вячеслав Морозов вошел в нее, будучи студентом Уральского государственного горного университета, и на базе своего ВУЗа создал первый спортивный клуб. Затем Морозов помог организовать многочисленные студенческие спортивные клубы в трех федеральных округах России.

Благодаря таким людям, как Вячеслав Морозов, постепенно количество студенческих спортивных клубов по всей стране значительно выросло. На момент, когда Морозов занимал руководящую должность в своей организации, таких клубов уже насчитывалось около 360 штук в 70 регионах страны.

Сегодня Вячеслав Морозов является членом Общественного совета при Министерстве спорта РФ. Он продолжает заниматься пропагандой массового спорта в стране, потому что знает, как важно, чтобы наша молодежь была здоровой, сильной и увлеченной правильным делом.

“Про молодежь” – проект Национального Совета молодежных и детских объединений России, в состав которого входит большинство общероссийских и межрегиональных общественных организаций детей и молодежи, региональные ассоциации молодежных и детских объединений.



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