МИД: РФ не примет, пока ситуация в Афганистане развивается на его территории

Москва не будет предпринимать никаких действий по Афганистану, пока ситуация развивается только на территории этой страны, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

«В том факте, что талибы заняли пограничные посты на границе с Ираном, на границе с Таджикистаном – пока это происходит на территории Афганистана, мы не собираемся предпринимать никаких мер, кроме повторения наших настойчивых призывов к тому, чтобы политический процесс, который все афганцы на словах поддержали, чтобы он был начат как можно скорее», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что продолжение боевых действий в Афганистане беспокоит Россию в плане возможного «перелива неприятностей» на территорию союзников Москвы. «Что касается продолжающихся боевых действий в отсутствие политического процесса, то происходящее на территории Афганистана, конечно, нас беспокоит исключительно с точки зрения возможного перелива неприятностей на территорию наших союзников», – сказал он.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.