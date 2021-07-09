Делегация «Талибана»* в Москве вакцинировалась «Спутником V»

Делегация движения «Талибан», прибывшая в Москву для переговоров, прошла вакцинацию от коронавируса.

Талибы привились «Спутником V» по предложению сотрудников МИД России после приезда в российскую столицу.

Поздно вечером в четверг талибы в сопровождении российских дипломатов посетили одну из ведомственных поликлиник МИД России в районе Арбата. В медицинском учреждении всем членам делегации был введен первый компонент отечественной вакцины. После прививки каждый талиб получил российский сертификат о вакцинации с соответствующей отметкой и предполагаемой датой второй прививки. Глава делегации талибов шейх Шахабуддин Делавар поблагодарил российские власти и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между сторонами в сфере здравоохранения.

– Мы выражаем благодарность нашим коллегам за предоставленную возможность сделать прививку от коронавируса. При нашей тяжелой общественной работе постоянно необходимо учитывать всевозможные риски и очень внимательно следить за своим здоровьем. В Афганистане есть некоторые вакцины, поставляемые по линии гуманитарной помощи ООН, но их мало и они не до конца проверены. Талибан доверяет «Спутнику», в отличие от Pfizer, Moderna и других западных вакцин, в которых непонятно что намешано. Слава Аллаху, теперь мы надежно защищены от этой коварной болезни, — заявил глава делегации шейх Шахабуддин Делавар.

Ожидается, что переговоры с талибами Москве продлятся всего 2 дня. Эксперты не исключают, что переговорная сессия может затянуться на несколько недель, если сторонам не удастся договориться об условиях урегулирования приграничного конфликта в Афганистане. В таком случае члены делегации смогут сделать повторную прививку от коронавируса или же снова посетить Москву через какое-то время для завершения вакцинации.

*Организация запрещена в России

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