Моргенштерн и его возлюбленная Дилара Зинатуллина помолвлены

Алишер Моргенштерн сделал предложение своей 21-летней возлюбленной Диларе Зинатуллиной. Знаменательное для пары событие произошло во время съемок нового клипа певца на глазах всей съемочной группы. 23-летний рэпер, не успев переодеться, прямо в нижнем белье, встал на одно колено. Он протянул любимой коробочку с обручальным кольцом и попросил ее стать его женой. Дилара, которая сама предложила Алишеру пожениться еще в начале июня, на этот раз, конечно, ответила согласием. Радостной новостью поделилась невеста в своем Instagram.

На съемках клипа случилось то, чего я не ожидала. Мы часто говорили о семье и свадьбе, я знала, что мы должны скоро пожениться, но нам не хотелось делать это банальным способом. Хотелось, чтобы этот момент был действительно особенным, смешным, ярким, неожиданным. Идея сделать ему предложение первой показалась мне гениальной, я решила превратить его шутки в реальное событие и не прогадала. Мы легенды! – рассказала она подписчикам.

Дилара также призналась, что такая расстановка дел ее все-таки смущала и она мечтала о предложение со стороны любимого.

Я любимая девушка, у меня есть любимый мужчина, я из консервативной семьи и да! Я хочу предложение! Я хочу романтики! И мне не стыдно в этом признаться! И я получила то, что хотела, хотя не просила об этом. Я понимала, что в отношениях с гением ничего не будет так, как у простых людей и была готова к этим издержкам, к этим странностям. Спасибо, что чувствуешь меня и делаешь меня счастливой. Спасибо, что можешь стать иногда обычным, потому что иногда я так люблю все обычное. Спасибо за этот волшебный момент и за эту классическую сказку, о которой я мечтала с детства. Я люблю тебя! – подписала пост Дилара.

Алишер и Дилара познакомились в родной Уфе на вечеринке общих друзей в 2017 году. Они начали встречаться, и параллельно карьера артиста пошла в гору. Вместе со славой пришло внимание других красивых женщин, и он предложил своей девушке либо свободные отношения, либо расстаться. Об этом певец рассказывал в интервью. Дилара не согласилась, хотя общаться с Алишером не перестала. А весной этого года пара вновь сошлась, Маргеншерн закатил для любимой шикарную вечеринку по случаю ее 21-летия, подарил чемодан денег и автомобиль.