Мэрилин Мэнсон пришел в полицию с повинной после обвинения в нападении

Вчера стало известно, что 52-летний Брайан Хью Уорнер, известный всему миру как Мэрилин Мэнсон, добровольно пришел в полицию Калифорнии. Артист был задержан после того, как он сам сдался по ранее выписанному в Нью-Гэмпшире ордену на его арест. Мэнсона оформили по всем правилам закона, но позже отпустили под залог, “личное поручительство”, на определенных условиях. Например, певцу запрещены любые контакты с предполагаемой жертвой.

Все началось в мае этого года, когда полиция штата Нью-Гэмпшир объявила Мэнсона в розыск по делу о нападении на видеооператора, которое произошло в 2019 году в Гилфорде. Во время шоу Мэнсон плюнул в объектив камеры и попал на руку оператору, за что тот, испытав “недопустимый физический контакт”, подал на артиста иск с требованием выплатить ему более $35 000 в качестве морального ущерба.

Говард Кинг, адвокат Мэнсона, назвал обвинения “смехотворными”, так как всем известно, что его подопечный – артист и он любит эпатировать публику.

Ни для кого, кто посещал концерты Мэрилина Мэнсона, не секрет, что он любит провокации на сцене, особенно перед камерой, – заявил адвокат артиста. Мэнсон, как утверждают правоохранительные органы, за два года ни разу не приехал в Гилфорт, чтобы дать показания. Поэтому полиция выдала ордер на его арест. Артисту грозило лишение свободы сроком до 12 месяцев или штраф в размере двух миллионов долларов.

Российские фанаты так переживают за певца, что написали петицию президенту страны с просьбой предоставить Мэнсону политическое убежище в Алтайском крае, и выдать жилье в городе Бийске.

У нас есть все основания опасаться, что на родине г-ну Уорнеру не может быть гарантировано беспристрастное судебное разбирательство. Он стал жертвой избирательного применения набирающей популярность “культуры отмены”, — говорится в петиции.

Напомним, имя Мэнсона фигурирует в различных скандалах с начала этого года. Череду обвинений в насилии начала его экс-подруга Эван Рейчел Вуд – в феврале она рассказала, что певец несколько лет издевался над ней и оскорблял:

Имя моего абьюзера — Брайан Уорнер, также известный миру как Мэрилин Мэнсон. Он начал ухаживать за мной, когда я была еще подростком, и ужасно издевался надо мной в течение нескольких лет. Мне промыли мозги и заставили подчиняться. Мне надоело жить в страхе возмездия, клеветы или шантажа. Я здесь, чтобы разоблачить этого опасного человека и бросить вызов индустрии, которая покрывает его, прежде чем он погубит еще несколько жизней. Я выражаю поддержку другим жертвам, которые больше не будут молчать, – сказала она. Это заявление придало сил другим девушкам, которые одна за другой начали рассказывать о том, что делал с ними популярный артист. В том числе он запугивал их, принуждал к близости. А модель Эшли Морган и вовсе сказала, что еле выжила, будучи с ним в отношениях. Мэрилин Мэнсон все обвинения опровергает.