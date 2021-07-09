Израиль арестовал криптокошельки ХАМАС на миллионы долларов

По данным компании, на эти адресах размещены криптоактивы на общую сумму $7,7 млн. Многие из этих адресов связывают с “Бригадами Аль-Кассама”, военным крылом ХАМАС.

Согласно постановлению израильского ведомства, $4,1 млн активов было арестовано в криптовалюте Tether, $3,4 млн – в Bitcoin, остальная сумма – в других криптовалютах (Dogecoin, Ether и т.д.).

Арестованные кошельки принадлежали семи гражданам Палестинской автономии.

Контекст:

ХАМАС – палестинское радикальное движение исламистского толка, которое с 2007 года контролирует сектор Газа. Признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Японией, ЕС. В Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. Россия, Норвегия, Турция, Китай, Катар, Организация исламского сотрудничества не признают ХАМАС террористической организацией.

По данным platoblockchain, ХАМАС не может получить доступ к традиционной финансовой системе для финансирования своей деятельности в регионе, поэтому отдает предпочтение криптовалютам.

В частности, во время недавнего конфликта между Израилем и Палестиной ХАМАС стал массово привлекать криптовалютные пожертвования, особенно биткоинов.

В 2019 году военное крыло организации запустило онлайн-кампанию по сбору пожертвований в биткоинах.

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