“Взрослая девочка”. Полякова в новом клипе показала своих клонов. Видео
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“Оля Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь певица как никогда доступна народу – и ее можно заказать на свой праздник буквально одним кликом. В любом количестве”, – говорится в описании ролика.
Режиссер – Любомир Левицкий.
“Суть клипа и песни в том, чтобы в круговороте дел и житейских хлопот сберечь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать. Такой антистрессовый рецепт от Оли Поляковой чрезвычайно актуальный в “постковидную” эпоху”, – отмечается в аннотации к видео.
Главную роль в клипе исполнила звезда комедийной франшизы “Скажене весілля” Ирина Приходько. При создании видео использовали нейромаркетинговые исследования, согласно которым полученный продукт максимально близкий к потребностям и ожиданиям аудитории Поляковой.
Авторы композиции – Дмитрий Сысоев, Мирослав Кувалдин.
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Видео: Оля Полякова / YouTube
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