Глава Госпотребслужбы признала “неадеватным” штраф в 326 млн грн “Новій пошті”

Она отметила, что провела внутреннее расследование ситуации, ознакомилась с видеофиксацией, и проконсультировалась с юристами.

“Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы. Теперь по результату: такого штрафа не будет. Потому что он не адекватен нарушению”, – написала Магалецкая.

По ее словам, юристы службы уже готовят соответствующее решение.

Магалецкая также планирует провести личную встречу с представителями “Нової Пошти” и бизнес-сообщества.

“С “виновниками” скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения. Подчеркиваю: в ГППС никто не будет “рвать” бизнес, пока я возглавляю эту структуру”, – заверила глава Госпродпотребслужбы.

Она также подчеркнула, что в Украине необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи из-за “исполнителей на местах” могут повториться.

https://www.facebook.com/vladyslava.rutytska/posts/4323228281079609

Контекст:

5 июля главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области сообщило, что наложило на “Нову пошту” по заявлениям граждан в двух отделениях штрафы и взыскания на общую сумму 325,85 млн грн. В службе также заявили, что компания не предоставила нужные документы и объяснения и создавала препятствия для проверки.

Компания подала в суд на ведомство за необоснованно большой штраф. Отмечалось, что поводом для проверки стала жалоба клиента из-за повреждения посылки с аквариумом на 500 грн. “Нова пошта” расценила действия органа как “манипуляцию своими полномочиями” со стороны государства.

Позднее пресс-служба компании дополнительно заявила об “усилении фискализации и давления на бизнес” в Украине и обвинила власти и контролирующие органы в намерении “додушить” бизнес.

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