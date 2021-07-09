За 10 лет Венгрия потратила на украинском Закарпатье около €22 млн – “Схемы”

“Правительство соседней страны предоставляет местным жителям гранты практически на все сферы жизни – от образования до церквей. […] Всего за последние 10 лет только из одного правительственного фонда закарпатские приходы получили более 6,8 млрд форинтов – или почти €22 млн (это без учета мероприятий, отдельно организованных церковью, вроде детского лагеря или языковых курсов)”, – говорится в расследовании.

Журналисты подчеркивают, что эта сумма в полтора раза больше годового бюджета Закарпатской области.

“Схемы” отмечают, что в Закарпатской области легко отличить церкви, которые получают финансирование из Венгрии – “у них обязательно будет расписание богослужений на венгерском языке или же по венгерскому времени”.

Кроме того, деньги выделяются на развитие частного туристического бизнеса, поддержку венгерско-язычных СМИ.

Журналисты обнаружили, что финансирование из Венгрии распределяется на Закарпатье и персонально, и организациям.

Данные украинские журналисты получили в сотрудничестве с расследователями из Словакии, Хорватии, Румынии, Сербии и Словении в рамках проекта Hungarian money (“венгерские деньги”).

Контекст:

Отношения Киева и Будапешта ухудшились

После принятия в Украине в сентябре 2017 года закона “Об образовании” отношения Украины и Венгрии ухудшились. Согласно нормам этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавался в таких мизерных объемах, что по окончании школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Таким образом, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии посчитали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто говорил, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

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Видео: Радіо Свобода / YouTube

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