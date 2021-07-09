 

В “Стоп коррупции” заявили, что зарегистрировать СМИ и получить право на травматическое оружие можно за 12 дней

09.07.2021, 13:00, Новости дня
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Водитель организации подал документы в Министерство юстиции и получил свидетельство о регистрации средства массовой информации. Никаких нарушений закона при этом не было, подчеркивают авторы эксперимента, но такие пробелы в законодательстве, при которых любой может стать “СМИ” и выдавать удостоверения “журналистам”, дают возможность для мошенничества.

Военный журналист, соучредитель общественной организации “Стоп коррупции” Роман Бочкала отметил, что в Украине тысячи людей получают право на оружие на таких основаниях.

“Уже много уволенных, уже есть подозрения на тех или иных сотрудников полиции, которые этим занимались, я был удивлен, что это такие огромные цифры – тысячи человек получали эти средства. Это не шутка, и сегодня мы увидели как легко можно оформить средство массовой информации. В отличие от многих развитых стран демократических, министерство юстиции оно даже не просматривает эти документы и выдает удостоверение даже в тех случаях, когда люди не профессиональные”, – сказал он в комментарии программе. 

Контекст:

В прошлом году спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью “Українським новинам” заявлял, что общество в полной мере не готово к легализации короткоствольного оружия. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предлагал вынести вопрос о легализации оружия на референдум.

В сентябре минувшего года президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию №22/053416-еп о законодательном урегулировании вопросов оборота оружия и заявил, что считает преждевременной его легализацию в стране.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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