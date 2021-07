Daily Mail – «фактически стало законным» — Сан-Франциско столкнулся с всплеском магазинных краж

Магазинные кражи стали привычным явлением для Сан-Франциско, и воры действуют всё более нагло. По мнению местных жителей, проблема в излишней мягкости регионального законодательства и властей к злоумышленникам, пишет Daily Mail.



Reuters

В соцсетях появилось очередное видео, запечатлевшее дерзкий налёт на магазин в Сан-Франциско, на этот раз на точку сети люксовых универмагов Neiman Marcus. Воры скрылись с места преступления с награбленным, и при этом никто не попытался их остановить, пишет Daily Mail.

На кадрах видно, как не менее десяти человек спешно покидают магазин на Юнион-сквер, неся в руках сумки с похищенными дизайнерскими вещами, на которых всё ещё висят противокражные бирки. Затем злоумышленники разбегаются в разные стороны, а часть из них садится в припаркованный рядом белый седан. «Они ничего не могут сделать», — говорит один из свидетелей, вероятно, подразумевая службу безопасности Neiman Marcus.

В результате либерализации законодательства магазинные кражи стали частым явлением в Сан-Франциско. Человек, разместивший видео в Instagram, призвал власти города к решительной борьбе с воришками и к отстранению от должности местного окружного прокурора Чиса Будина.

«Весь город устал от этого, поэтому, пожалуйста, подпишите петицию, чтобы отстранить Чиса Будина! Такого рода преступления фактически стали законными, и их допускают и спускают с рук благодаря политике, разработанной и поддерживаемой всеми нашими руководителями, мэром и окружным прокурором», — написал пользователь sfstreets415, который называет себя фотографом и репортёром-криминалистом.

Петиция об отставке Будина впервые была подана в марте. Его, как и других городских руководителей, в последние годы часто критикуют за то, что он якобы принимает недостаточно мер для борьбы с магазинными кражами в Сан-Франциско.

Всплеск подобных инцидентов в городе произошёл почти сразу после принятия в 2014 году Предложения 47, также известного как Закон о безопасных районах и школах. Благодаря ему обвинения в краже имущества на сумму менее $950 были понижены с уголовного преступления до проступка. Это означает, что сотрудники и служба безопасности магазинов не преследуют и не останавливают воров, похитивших что-либо на сумму менее $1000, поясняет издание.

Между тем, по данным Департамента полиции Сан-Франциско, воровство — наиболее распространённое преступление, совершаемое в районе залива. За последние полгода в регионе было зафиксировано более 12 тыс. случаев. Следующим по величине преступлением являются кражи со взломом: 3624 случая, что примерно на 5% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Последней розничной сетью, которая решила заняться этой проблемой, стала Target. «Более месяца мы наблюдаем значительный и тревожный рост краж и инцидентов, связанных с безопасностью в наших магазинах в Сан-Франциско», — говорится в документе компании, которая объявила, что шесть её точек в регионе будут работать до 18:00, а не до 22:00, для борьбы с воровством.

Один из охранников Target Кевин Грейтхаус заявил местным СМИ, что руководство проинструктировало его и других сотрудников не принимать меры физического воздействия. По словам мужчины, он всегда носит с собой в магазине пистолет, шокер и перцовый баллончик, но признаётся, что не намерен рисковать жизнью понапрасну.

Грейтхаус рассказал, что не так давно один из магазинных воришек, которого он застал врасплох, начал угрожать ему ножом. «Я не собираюсь получать ножевое ранение за вещи, которые стоят 60 долларов», — подчеркнул охранник.

Член Наблюдательного совета Сан-Франциско Ахша Сафаи считает, что за воровством в магазинах Target стоит ОПГ, специализирующаяся на кражах в торговых сетях. «Это нанятые и организованные люди, которые перепродают эти товары, чем наносят вред Сан-Франциско», — заявил чиновник.

Владельцы малого бизнеса не всегда могут позволить себе охранников и должны брать дело в свои руки, когда дело касается краж в магазинах. Так обстоит дело с семейной аптекой Daniel’s, где ворам не позволят сбежать с награбленным.

«Мы подходим к ним и пытаемся забрать [украденное], — заявил изданию один из сотрудников. — Как только за магазином закрепляется репутация, что в нём не позволяют ворам уйти безнаказанно, то они реже идут на преступление».

Владелец магазин Limoncello Italian Market and Deli Джалал Хайдари недавно пожаловался местным СМИ, что его заведение подвергается нападениям днём и ночью. У него установлено 32 камеры, и многих преступников он поймал с поличным.

Одно видео показывает, как вор разбивает окно магазина Хайдари, а затем крадёт деньги из кассы и электронные планшеты, используемые для приёма заказов на доставку. В другом ролике — как мужчина берёт с прилавка гастронома охапку ёмкостей с едой и напитками, после чего сбегает.

Разбитые окна обходятся Хайдари даже дороже, чем украденные товары, — только в прошлом году он заплатил за них $23 тыс. «Мой магазин взламывали более 14 раз, — заявляет предприниматель. — У меня есть все отчёты полиции, но мне так и не сообщили, был ли кто-то арестован. Я думаю, прежде чем открывать бизнес в Сан-Франциско, вам следует дважды подумать, потому что вы совершенно не защищены, несмотря ни на что».

Случай с Neiman Marcuse произошёл всего месяц спустя после другой «бесстыдной магазинной кражи» в Сан-Франциско, которая попала на камеру и получила большую популярность в интернете. Ролик показывает момент, когда наглый грабитель наполняет мешок для мусора продуктами в одной из точек сети аптек Walgreens и беспрепятственно выезжает из магазина на велосипеде.

This just happened at the @Walgreens on Gough & Fell Streets in San Francisco. #NoConsequences @chesaboudin pic.twitter.com/uSbnTQQk4J

— Lyanne Melendez (@LyanneMelendez) June 14, 2021

Ранее 17 магазинов Walgreens были закрыты в Сан-Франциско из-за высокого уровня краж, который примерно был в четыре раза выше, чем в среднем по стране. По некоторым данным, в результате подобных случаев воровства каждая точка компании ежедневно теряет порядка $1000, обращает внимание Daily Mail.