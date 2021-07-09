 

Euronews – ЕС предлагает России взаимно признать сертификаты о вакцинации

09.07.2021, 12:54, Новости дня
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Минздрав РФ получил официальное письмо от Евросоюза с предложением о взаимном признании сертификатов о вакцинации и готов это обсуждать, пишет Euronews. В то же время посол ЕС в РФ Маркус Эдерер подчеркнул, что, учитывая новый рост числа заражений коронавирусной инфекцией в России, говорить о полном открытии границ ещё рано.

Россия и Евросоюз могут обсудить взаимное признание сертификатов о вакцинации. Об этом заявили в российском Минздраве. Там отметили, что получили такое предложение от европейских коллег и «готовы встречаться и обсуждать». 

Посол ЕС в РФ Маркус Эдерер отметил, что европейский закон позволяет признавать свидетельства, выданные в третьих странах. В то же время он подчеркнул, что, учитывая серьёзное ухудшение ситуации в России, об открытии границ говорить рано. 

Сейчас в Евросоюзе действует единый «паспорт путешественника», он же «зелёный паспорт», куда вносятся данные о прививках, результатах ПЦР-тестов или перенесённом ковиде. Документ позволяет без проблем путешествовать внутри ЕС. 

В РФ также выдают аналогичные сертификаты, которые потребуются для доступа на массовые мероприятия  — или, как в Москве, во внутренние помещения кафе и ресторанов. Пока что российская вакцина не подходит для поездок по ЕС, а европейские вакцины не позволят посетить московский ресторан. 

При этом обе стороны столкнулись со стремительным распространением поддельных сертификатов и QR-кодов. По словам представителей Европола, мошенники стремительно сориентировались в ситуации уже спустя считанные дни после официального введения этих документов. 

Дата выхода в эфир 08 июля 2021 года. 



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