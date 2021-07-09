Скандалы: Партия Роста сменила мужчин на женщин

Для своих кандидаток Борис Титов готовит почти 100 видеороликов, пригласив для участия в пропагандистской кампании Сергея Шнурова и Николая Фоменко

Для многих гостей съезда Партии Роста стала неожиданностью новость о том, что в федеральный список войдут три женщины. Более того, среди кандидатов не было давних фронтменов организации — Сергея Шнурова и Николая Фоменко. Новая линия партии состоит в активном пиаре женского трио федерального списка, в особенности через интернет-ресурсы. Daily Storm узнал о причинах составления именно такого федерального списка, тонкостях агитации и мотивах кандидаток.

Титов и девушки

«Почему три женщины? Они красивее, мудрее, активнее и, что очень важно, они не мужчины. Они точно не подерутся… И каждая прошла путь, несмотря на трудности, и они хотят сегодня взяться за дело. Эстетическое чувство на выборах имеет значение!» — так объяснил выбор партии ее лидер и бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

При этом в списке кандидатов в Госдуму не оказалось фронтменов партии — актера Николая Фоменко и музыканта Сергея Шнурова. Как рассказал Daily Storm глава Партии Роста Борис Титов, несмотря на их отсутствие в бюллетенях, они принимают активное участие в работе политической организации.

«Мы решили, что на сегодня пока они не будут участвовать. Однако они приняли очень активное участие в формировании сценария для трех женщин, которые идут на выборы. Шнуров и Фоменко с ними встречались, в драматургии процесса участвовали очень активно», — сказал Daily Storm Титов.

По словам лидера партии, Шнуров не явился «по очень объективной причине» (какой конкретно — Титов не уточнил), а у Фоменко должен был состояться спектакль в день съезда.

Сам Титов возглавил московский список партии, однако на данный момент он по-прежнему состоит в должности омбудсмена. Этот факт не позволит ему получить депутатский мандат. По заверению самого Титова, вопрос о дальнейшем пребывании в должности омбудсмена будет рассматриваться только при условии, что партия пройдет 5%-ный барьер.

«Буду сильно думать, потому что это очень серьезная победа будет, если я предстану депутатом среди по крайней мере 15 других членов Партии Роста. В этом случае я 10 раз подумаю. Может быть, лучше пойти в Госдуму с такой фракцией. Но пока я настроен на то, что остаюсь омбудсменом, потому что мне еще год надо трудиться и завершить свою работу», — такие перспективы обрисовал Борис Титов.

Детали биографии

На съезде Партии Роста позиции кандидаток определяли открытой жеребьевкой. Елена Ульянова стала третьей по счету в списке. Как призналась женщина, еще два года назад она не представляла, что вступит в политическую партию. Сейчас девушка занимает должность бизнес-омбудсмена в Томской области.

На съезде Ульянова рассказала, что создала пять региональных телекомпаний с нуля. В партии между собой ее называют «электровеником». Стала самой молодой прабабушкой среди всех кандидатов в свои 59 лет. Отдельным пунктом в брошюре партии указано ее семейное положение — жена генерала ФСБ. Сама Ульянова заявила: впервые узнала о том, что в брошюре указана эта информация, только на самом съезде.

«На мой взгляд, мой муж, который и работает в Минске дипломатом, — как раз тот представитель, который беззаветно служит Родине, которому я доверяю. И то, что я пошла на выборы, — это наше совместное решение», — так прокомментировала этот момент Ульянова.

Ирина Миронова занимает второе место в списке. Она — первый в России режиссер музыкальных клипов и бывший генеральный продюсер канала «МУЗ ТВ». По заверению женщины, она хочет перенести в политику свой режиссерский и наставнический опыт. На съезде Титов хвалил Миронову за то, что она сняла клип для «Абрау-Дюрсо» буквально за несколько дней.

«Надела самурайское платье и подумала: что еще объединяет нас с Хакамадой? Имя! И еще люди, которыми я вдохновляюсь и доверяю», — объяснила свой выбор в пользу Партии Роста Миронова.

Ксения Безуглова занимает первое место в списке Партии Роста. Она — член комиссии по делам инвалидов при президенте РФ и «Мисс мира — 2013» среди маломобильных людей. Безуглова — знакомая Ульяновой, через нее и попала в партию.

На съезде женщина рассказала, что в среде предпринимателей может не только говорить, но и делать. Она также поделилась мнением насчет Крыма. Безуглова считает, что «Крым наш», поскольку для нее это личный вопрос: там у нее живет мама. Однако за поправки к Конституции женщина не голосовала. Также, как Ульянова и Миронова.

Если говорить о внешней политике, то здесь партия тоже предполагает «женский» подход. Титов обсудил с делегатами пункт программы партии, касающийся отношения с другими странами и названный «второй разрядкой». Он предположил, что кандидатки поддерживают политику уважения, сглаживания углов и отказа от войн.

Перспективы на 100 роликов

Михаил Виноградов, политконсультант избирательной кампании Партии Роста, не участвовал в формировании тройки, но заявил, что ее состав ему симпатичен. Отчасти из-за этого он решил оказать помощь партии.

«Это интересный ход, заявка в условиях усталости и раздражения людей от политики и от выборов. Состав тройки привлекает внимание и заставляет задуматься, чего ждать — разговора о женских проблемах, феминизма или попытки найти новую эмоцию, новую интонацию в условиях, когда все обещания уже розданы всеми партиями раньше. Поэтому технологически это интересный ход. Другие партии тоже двигаются в этом направлении (40% женщин в списке «Единой России», 50% — у «Новых людей»), но все же там не преодолено ощущение, что женщины находятся на вторых ролях в кампании», — прокомментировал федеральный список эксперт.

Виноградов уверяет, что не знает, почему были заменены прошлые фронтмены партии мужского пола, Шнуров и Фоменко.

«Это вопрос к партии. Наверняка можно было бы сделать классический, более длинный список. Но есть риск, что он размыл бы эффект от сигнала о женской тройке», — подытожил эксперт.

Предвыборную кампанию Партия Роста планирует проводить в первую очередь в интернете. Обсуждения концепции длятся на протяжении полугода. Борис Титов не раскрыл Daily Storm подрядчиков, отвечающих за агитацию, но сказал, что роликов будет около сотни.

«Это почти 100 роликов, которые мы сегодня активно снимаем. Это ролики отдельных кандидатов и совместные. Разные форматы — от пяти секунд до 20 минут и даже больше. Интервью, встречи. Ульянова еще выставляет стол, жители приходят к ней. Это и «Золотая галочка», и целый набор различных вещей, которые из единого центра работают в интернете», — рассказал Daily Storm Титов. Лидер партии заверил, что пока это не обошлось дорого.

«Единственное — там же все меняется: размещение, открытие, сколько стоит один клик. У нас сегодня самый низкий показатель практически везде — во «ВКонтакте», в Facebook и так далее. Мы сегодня очень хорошо размещаемся и очень дешево», — поделился омбудсмен.

Алексей Красовский

Оригинал материала: «Daily Storm»

«Daily Storm», 08.07.21, «Беглый предприниматель из «списка Титова» будет баллотироваться в Госдуму»

Сергей Капчук хочет вернуть себе завод и ищет спонсоров на предвыборную кампанию.

Сергей Капчук, вернувшийся в Россию предприниматель из «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, на съезде Партии Роста 7 июля 2021 года выступил перед делегатами и выразил благодарность Титову за помощь, оказанную при рассмотрении его дела. Капчук — кандидат от Партии Роста на предстоящих выборах в Госдуму. Daily Storm расспросил бизнесмена о его планах и ожиданиях от грядущей предвыборной гонки. Капчук рассказал об особенностях округа, где он баллотируется, потенциальных оппонентах и финансировании своей избирательной кампании.

— Где вы баллотируетесь?

— Из списка — 174-й округ. Кстати, альма-матер той уралмашской преступной группировки в Екатеринбурге, где родились бандитские системы. 30 лет назад первый выстрел там прозвучал, который положил начало коммунальному переделу. Веду список по Уралу. Шесть регионов мне поручили.

— Почему идете на выборы? И не рискованно ли это в вашей ситуации — лезть на рожон после дела на вас и недавнего возврата на родину?

— Почему на рожон? У нас все-таки конституционно закреплен плюрализм взглядов и волеизъявления, поэтому я не нарушаю никакого закона. Я еще в 2019 году выдвигался. Но на тот момент в силу ограничений, связанных с приговором, которые были отменены недавно, я не смог принять участие в предвыборной кампании. Сейчас уже более юридически защищенные и планируем достучаться до людей, где ситуация меняется постоянно, очень непростая.

— Какие у вас ожидания от выборов и что за оппоненты?

— У меня очень сильные оппоненты, округ очень сложный. Часть Екатеринбурга, половина из жителей этой территории, район Уралмаш, Орджоникидзевский, Кировский, несколько городов: Березовский, Реж, Алапаевск и другие.

У меня там Ионин — очень активный депутат оппозиционный от «Справедливой России», Чепиков — олимпийский чемпион. Ионин, мне кажется, хайпожор, вряд ли его можно считать оппозиционером. <…> Он бравирует тем, что не голосовал за принципиальные законы по изменению возраста пенсионного, мусорным и другим законам. <…> Что касается Чепикова, он другой сильный кандидат и уважаемый. Он олимпийский чемпион, с ним все понятно. У него уже все победы позади, ему не к чему стремиться. Конечно, у него есть желание сохранить статус, зарплату, и голосует он, разумеется, так, как ему скажет партия.

Начали они все кампанию месяца три назад. Я стартую только сейчас, и ни о каком равноправии речи быть не может.

Я считаю, что я имею шансы, и буду биться и участвовать в этой кампании, насколько мне позволит ситуация. Сейчас будем обсуждать с Борисом Титовым, с региональными элитами. То, что они здоровые и большие, как я уже сказал сегодня, — большое тело падает громко.

— Будете ли вы из своих бизнес-активов брать деньги на кампанию?

— Мне нечего вливать, потому что никаких бизнес-активов [нет]. Я в Лондон ничего не крал, ничего не вывозил. У меня был захвачен металлургический завод мой. Уже много времени прошло, но, на мой взгляд, этот вопрос остается открытым. Поэтому я буду вести переговоры со спонсорами, которые готовы будут вкладываться в мою кампанию, понимая, что я достаточно сильный кандидат, исходя из моих прошлых успехов.

Ранее Сергей Капчук был владельцем двух металлургических предприятий, представителем губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя в Москве при президенте РФ, а также кандидатом на выборы губернатора Курганской области. Уралмашская преступная группировка захватила оба завода бизнесмена в 2001 году. Долгое время Сергей Капчук скрывался за рубежом, был осужден, а затем вернулся в Россию, где в отношении него было возбуждено уголовное дело.

На съезде Партии Роста 7 июля 2021 года Капчук поблагодарил Бориса Титова за помощь в возвращении на родину. Бизнесмен напомнил, что его разыскивал Интерпол 13 лет. В 2016 году его дело удалили, потому что правоохранителям не удалось найти состав преступления. Титов отметил, что бизнесмена амнистировали, Верховный суд России пересмотрел его приговор и сейчас Капчук может участвовать в выборах в Госдуму.

Алексей Красовский