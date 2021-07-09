 

Российская девочка-вундеркинд сдала ЕГЭ в восемь лет

09.07.2021, 12:50, Разное
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Школьница из Москвы Алиса Теплякова сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и окончила школу в возрасте восьми лет. Она уже получила аттестат за 11 класс.

Алиса училась в школе №626 и всего годом ранее получила аттестат за девятый класс. При этом в семье вундеркинда ещё шестеро детей, и все они проходят обучение на дому. Её младший брат Хеймдалль также проходит школьную программу в ускоренном режиме: он сдал ОГЭ и получил аттестат за 9 класс уже в возрасте семи лет. Отец семейства отметил, что учебный процесс дома длится меньше, чем в школе – около пяти часов, а перерыв дети могут сделать в любое время, сообщает телеканал “360”.



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