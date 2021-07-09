Глава “Сириуса” назвала способы улучшить систему образования в России

Необходимо сделать так, чтобы отечественная образовательная система позволяла раскрыть потенциал каждого ребенка, считает она. У детей должен быть равный доступ к науке, искусству, спорту, новым технологиям, отметила Шмелева.

По ее словам, для развития ребенка нужна разнообразная и насыщенная образовательная среда. Глава “Сириуса” указала на необходимость увеличения количества мест в детсадах и школах, создания инфраструктуры для детских образовательных программ в университетах, колледжах и центрах дополнительного образования.

Шмелева посоветовала учитывать мнения педагогов при создании вузовских кампусов и образовательных центров для школьников. “Уже потом можно привлекать ведущих мировых и российских архитекторов”, – сказала она в интервью “Российской газете”.

На пользу образовательной системе пойдет снижение нагрузки на детей и снятие бюрократического груза с педагогов, уверена глава “Сириуса”. Учителей и учеников нужно поддерживать, консультировать и приобщать к новым методам воспитания, считает Шмелева.

Для гармоничного развития детей важен и массовый спорт, отметила она. Общественник указала на почти полное отсутствие бесплатных секций для детей в возрасте от трех до шести лет.

“Недостаточно бесплатных спортивных программ дополнительного образования и для школьников. Формирование здоровой нации – это государственная задача, которая должна полностью обеспечиваться за счет бюджета с гарантиями доступности и равных возможностей для всех россиян от трех до 18 лет”, – рассказала Шмелева.

В пересмотре нуждается и вопрос определения статуса образования, полагает она. Руководитель “Сириуса” призвала к развитию преемственных образовательных моделей, в реализации которых смогут участвовать организации разного уровня – вузы, секции допобразования, предприятия.

Центрами развития территорий должны стать региональные университеты, подчеркнула она. “Это можно делать за счет сетевого взаимодействия: когда студенты поступают в региональный университет, но часть программы могут освоить в других образовательных или научных организациях, на производстве. Это можно делать за счет прикладных научных исследований по критическим технологиям регионов, внедряя российское ПО и применяя отечественное научное оборудование, снимая барьеры для поставки расходных материалов, повышая качество управления научными организациями и технологическими кластерами”, – добавила Шмелева.