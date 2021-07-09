Кремль оценил возможность вакцинации от коронавируса всего населения России

Вакцинация от коронавируса всего населения РФ – это труднодостижимый результат, поскольку всегда остаются антипрививочники, но важно вакцинировать подавляющее большинство населения, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В реальности это (вакцинация всего населения) весьма труднодостижимый результат. … Всегда, к нашему сожалению, будут оставаться люди, которые являются ковид-диссидентами, вакцинными диссидентами, это своеобразное проявление несознательности. В любом случае, стремиться к тому, чтобы подавляющее большинство населения оказалось вакцинированными, надо, и, конечно, мы будем это делать», – сказал Песков.

Он также напомнил, что еще предстоит завершить испытание вакцин на детях и подростках в возрасте до 18 лет и собрать больше информации о том, как молодые люди переносят вакцину, передает ТАСС.

Кроме того, Песков заверил, что перебоев с поставками вакцин от коронавируса в РФ не будет. Увеличить производство вакцины скачкообразно, по словам пресс-секретаря главы государства, невозможно. «Но последовательно объемы производства увеличиваются, для нашего рынка в первую очередь. Мы знаем, что для международных рынков запускается производство за границей в разных странах. Поэтому, конечно, здесь все потребности будут обеспечены», – добавил Песков, передает РИА «Новости».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ надо привить от COVID-19 все население, чтобы стать самой передовой страной в борьбе с болезнью. «Я считаю, что нам нужно сделать несколько шагов, привить все население и претендовать на звание именно той страны, чей опыт самый передовой», – сказала Попова.