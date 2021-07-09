Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.

По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».

В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.