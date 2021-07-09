 

Талибы начали бой с правительственными войсками в Кандагаре

09.07.2021, 12:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) вошли в город Кандагар на юге Афганистана и ведут бои с правительственными войсками, есть жертвы среди мирных жителей, сообщил источник.

По его словам, бои шли в районе центральной тюрьмы, а сейчас продолжаются в районе рынка. Несколько мирных жителей были убиты и получили ранения, однако их точное число неизвестно, передает РИА «Новости».

В то же время согласно заявлению Национального управления безопасности, ночью спецподразделение правительственной армии провело операцию против талибов в ряде районов города, в результате были убиты девять боевиков, еще двое были ранены.

В Афганистане идет противостояние правительственных сил с талибами, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города на фоне вывода американских войск из страны.

9 июля появились сообщения, что в дополнение к уже захваченным погранпереходам в Таджикистан талибы взяли под контроль пункты пропуска на границе с Ираном и Туркменией. При этом официальный представитель политофиса «Талибан» Мухаммад Наим заявил, что соседние с Афганистаном страны могут не беспокоиться о безопасности на своих границах. Кроме того, талибы пообещали, что погранпереходы Афганистана с соседними странами будут работать в штатном режиме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.09 / Власти Москвы рекомендовали беременным соблюдать самоизоляцию

30.04 / В Кремле ответили на вопрос об обсуждении «Спутника V» на встрече Путина с бизнесом Франции

03.06 / Байден обсудит в Женеве с Путиным кибератаки

23.02 / Дональд Трамп явно не намерен оставаться в стороне от американской политики

13.12 / Президент Армении потребовал созвать заседание парламента из-за нового наступления в Нагорном Карабахе

15.07 / Гончарук: Могу ли я опять стать премьером? Конечно, да! Это вопрос времени

12.05 / Кабмин хочет дополнительно собрать 60 млрд грн налогов с крупного бизнеса: подготовлен законопроект

28.05 / В РПЦ рассказали о запретных светских занятиях для священников

31.12 / Парламент Британии и Елизавета II утвердили сделку с ЕС

27.05 / В Кремле заявили, что президенту Польши “ненависть к России застилает глаза”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика