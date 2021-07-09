В Кремле анонсировали посещение Путиным авиасалона МАКС-2021

В Кремле ожидают, что президент Владимир Путин посетит авиасалон МАКС-2021, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что президент посетит МАКС», – сказал Песков, отвечая на вопрос о возможном участии президента в работе авиасалона, передает РИА «Новости».

МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Ранее на МАКС-2021 пообещали показать новую авиационную ракету «два в одном».