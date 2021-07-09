Мнение: Курсы Яндекса для учителей

Я отложил штурм горы в Вальгейме и потратил пару вечеров на бесплатный курс для учителей от Яндекса. У них есть несколько курсов для учителей — в том числе даже специальный курс по травле, хотя в моё время учителя и справлялись с организацией травли безо всяких курсов. Конкретно мой курс был по мотивации, «работа с детьми с низкой мотивацией». Долгая история в двух словах — я доволен. Рекомендую:

https://teacher.yandex.ru/posts/rabota-s-detmi-s-nizkoy-motivatsiey

Сам курс состоит из кучи коротких видео. Сначала профессиональный психолог рассказывала, как устроена мотивация, и что делать, если школьник не хочет учиться. Потом практикующие учителя-предметники делились разными маленькими хитростями. К примеру, если замочить на ночь нут, к утру он станет мягким, и из него будет удобно мастерить при помощи зубочисток красивые органические молекулы. А если зайти в интернет, там можно найти сайты типа Десмоса или Пликерса, которые позволят учителю сэкономить массу времени во время уроков.

Самое смешное, что самим школьникам все эти современные технологии — короткие видео, насыщенные курсы — даже и не думают предлагать. Это только учителя могут себе позволить роскошь посмотреть 10-минутное видео, уложить материал в голове и только потом переходить к следующему куску. Детям приходится слушать учителей не иначе, как кусками по 45 минут, причём опцию «включить полуторную скорость» им даже не предлагают. Также это только учителям дают короткие курсы без воды, на два-три часа. Школьников мучали бы аналогичной темой целое полугодие. Или, точнее, не мучали бы, так как всё, что относится к умению учиться, включая и мотивацию, в школьной программе по-прежнему под запретом.

Впрочем, понятно, что это всё разговоры в пользу бедных. Все всё понимают, просто не хотят трогать дурные традиции. Школа — чудовищно устаревший, ригидный, застрявший в прошлых веках институт. И если попытаться хотя бы начать её реформировать, дикий вой немедленно поднимется со стороны самой косной и консервативной части нашего общества — родителей школьников. «У нас не было этого богопротивного ЕГЭ, у дедов и прадедов не было, и детям нашим он тоже не нужен».

Интересное из курса — эмоции способствуют запоминанию, так что сухой учебный материал следует разбавлять всякими интересными штуками. Расскажите школьникам, как мормоны крестили мёртвого Гитлера, и они будут помнить это до конца своей жизни.

Если бы я писал учебник по истории, я бы составил его в виде большого сборника исторических анекдотов. Одну страницу на бодрую живую справку об истории Англии, две страницы на карту Британских островов и карту Европы, потом 10 страниц весёлых историй из жизни того периода. То же самое для других стран и периодов. Такой учебник школьники читали бы с большим интересом, а знания из него стали бы хребтом, на который можно было бы уже нанизывать даты и прочую справочную информацию, которую сейчас дети забывают немедленно после окончания четверти.

Ещё один отличный способ учёбы — компьютерные игры. К примеру, исторические стратегии от Парадоксов довольно сложны, однако при этом очень интересны. Они могут не только дать глубокие знания об истории, но и буквально влюбить увлечённого игрока в предмет. Жаль, что на курсах Яндекса про игры не говорится вообще ничего, как будто этого замечательного инструмента не существует в природе. Это как если бы некие врачи в 21-м веке рассказывали студентам, как правильно целовать больных в лоб для измерения температуры. Да, хорошо, такой метод тоже работает, но градусники всё же технологичнее и точнее — потратьте, наконец, немного времени и научитесь пользоваться достижениями современной науки.

Впрочем, это я жалуюсь на то, чего в курсе не было. То, что в курсе было, мне понравилось. Разве что один раз я вздрогнул, когда преподаватель походя пнул ногой математику: «Желания ребёнка могут сильно расходиться с требованиями родителей — например, от него требуют высоких результатов по математике, а он хочет заниматься творчеством». Меня как будто мокрой тряпкой по лицу хлестнули. Ага, конечно, в математике места творчеству нет, это наука для лишённых фантазии сухарей.

Ещё из недостатков курса — обилие мелких багов и откровенно неудобный интерфейс. Смешно сказать, при прохождении даже не видно общего прогресса: сколько процентов курса я уже просмотрел, сколько ещё осталось. Специалисты по мотивации могли бы и догадаться, что подвешенный в воздухе студент сильно демотивируется, когда подвешивают в воздухе, не говоря, сколько ему ещё осталось смотреть. Я не жалуюсь — хороший интерфейс в наши дни вообще большая редкость, на специалистах по интерфейсу дико экономят практически все корпорации, включая западных айти-гигантов. Но всё же подключить к системе хотя бы одного бета-тестера стоило бы. Многие баги буквально бросаются в глаза.

Последнее время мы много говорим про футбол. Было в курсах и про это — оказывается, слишком сильная мотивация разрушает деятельность. Если пообещать школьнику шоколадку за пятёрку, он поднапряжётся и выдаст хороший результат на контрольной. Если пообещать школьнику мотоцикл за пятёрку и трёхчасовую порку за четвёрку, школьник будет сильно нервничать и напишет работу даже хуже, чем если бы ему вообще ничего не обещали. При этом эффект особенно ярко проявляется на сложных работах. Чересчур сильно мотивированный школьник нормально решит 100 простых примеров, но не справится с одной задачей повышенной трудности.

Возможно, этот эффект проявляется иногда и во время игр нашей сборной. Тренер и футболисты чувствуют слишком сильное давление, слишком большую ответственность — из-за этого и проваливаются. Может, конечно, и не чувствуют, но в этом направлении стоит, полагаю, задуматься ответственным за наш футбол.

Вместо подведения итога ещё раз порекомендую курс пройти — в отличие от традиционной школьной учёбы, курс и полезен, и короток. Многое из курса пригодится не только учителям, но и родителям школьников, и самим школьникам. К примеру, приём «перевёрнутый класс» можно применять и вне школьных стен.