 

Мать и дочь: Тильда Суинтон и Онор Бирн на премьере фильма “Сувенир: Часть 2” в Каннах

09.07.2021, 12:16, Разное
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В третий день 74-го Каннского кинофестиваля помимо презентации фильма “Тихий омут” с Мэттом Деймоном в главной роли на Лазурном берегу вчера прошел премьерный показ картины “Сувенир: Часть 2” режиссера Джоанны Хогг. Главные роли в ней сыграли Тильда Суинтон и ее дочь Онор Суинтон Бирн. Они же и презентовали свою новую работу в рамках фестиваля.

Перед фотографами мать и дочь появились в контрастных образах: если 60-летняя Тильда была в переливающемся платье в пол, то ее 23-летняя дочь вышла в черном платье-мини с полупрозрачным шлейфом и сумочкой на бедре.

Тильда СуинтонОнор Суинтон Бирн

Фильм “Сувенир” вышел на экраны в 2019 году – он рассказывает о девушки Джулии, студентки Лондонской киношколы (в исполнении Онор Бирн). Она учится на режиссера и хочет снять свой фильм. В то же время она знакомится с парнем Энтони, с которым у нее нет ничего общего, а позже Джулия узнает, что тот страдает наркозависимостью. Но именно эти переживания и дают ей почву для написания сценария своего фильма.

Несмотря на то что Онор дебютировала в кино в 2009 году, эта роль стала для нее самой большой в полном метре. К тому же за нее два года назад она была номинирована на премию британского независимого кино в категории “Самый многообещающий дебют”.

Во второй части “Сувенира” будет показано продолжение этой истории. В широкий прокат картина выйдет в ноябре этого года, хотя ее производство завершилось еще осенью 2019-го. Кстати, в сиквеле должен был принять участие звезда “Сумерек” Роберт Паттинсон, однако за пару месяцев до начала съемок он выбыл из процесса из-за занятости в другом проекте.

Съемочная группа фильма



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