СК объявил в розыск бульдозериста, причастного к несанкционированной утилизации российской моркови

В ходя проверки одной из омских свалок внимание следователей привлек подозрительный документ.

Согласно накладной, бульдозерами была раздавлена партия моркови из Финляндии. В ходе расследования выяснилось, что группа преступников годами подделывала документы на российские продукты, выдавая их за товары из ЕС.

Наглость и циничность злоумышленников поразила следователей: под гусеницы бульдозеров регулярно попадали крупные партии эстонского винограда, шведской свеклы или австрийских креветок.

Работники свалки признались, что особо в накладные не вчитывались:

– Начальство требовало уничтожать продукты качественно и в срок. Мы бульдозеристы, а не географы. Австрийские креветки привезут или белорусские – наше дело давить.

Согласно документам, «экзотические продукты» привозил водитель по имени Роман Зорге.

– Конечно, его фамилия нам показалось странной. Да и вообще разговаривал он с каким-то непонятным акцентом, падежи путал, — признался бригадир бульдозеристов Антон Рубенштейн.

Водитель объяснил, что он родился и вырос в США, куда 80 лет назад переехал его прадед его из Костромы.

– Он нам сказал, что в Америке бардак: громадный государственный долг и доллар вот-вот обвалится. Это потому, что власть там захватили геи. Вот ему это все надоело, он свои русские корни вспомнил и уехал в Россию, — рассказал Рубенштейн.

– Водкой нас часто угощал. Бывало, выпьем по 100 грамм, закусим норвежской картошкой с венгерской селедкой, и давай о политике… Этот Зорге к НАТО плохо относится, а Путина наоборот — хвалил. Короче, нормальный мужик оказался, – добавил он.

По мнению следователей, подделкой документов занималась хорошо организованная преступная группировка. Уничтожая российскую продукцию, злоумышленники добивались подорожания продуктов с целью дестабилизации ситуации внутри страны.

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