Вредит ли чистота иммунной системе ребенка? Ученые так не считают



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В 1980-х годах стала популярной гигиеническая гипотеза развития иммунных нарушений. Ее сторонники считают, что уменьшение контакта с микробами в детском возрасте плохо влияет на иммунную систему и предрасполагает, например, к аллергиям. По их мнению, иммунной системе требуется ранний контакт с бактериями, вирусами и другими микроорганизмами, чтобы «настроиться». Если этого не происходит в достаточной мере, согласно этой теории, иммунитет с большей вероятностью будет чрезмерно реагировать на безопасные вещества вроде пыльцы растений.

Гипотеза стала широко известной, из-за нее некоторые люди начинали пренебрегать рядом гигиенических правил. Несмотря на то, что к настоящему времени она так и не стала общепризнанной в научной среде, ряд исследований косвенно поддерживает ее. Например, у детей, выросших в более «грязном» окружении (в деревне, на ферме), реже диагностируют аллергию по сравнению с теми, кто рос в городе. Одно исследование обнаружило, что у людей, которые были заражены паразитическими червями, реже возникает бронхиальная астма.

Ученые из Университетского колледжа Лондона и Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что сторонники гигиенической гипотезы упрощают связь между детской гигиеной и риском иммунных нарушений. В своем обзоре они заявляют, что обычные гигиенические практики не следует приносить в жертву увеличению контакта с микробами. Хорошее санитарное состояние дома, указывают они, крайне важно для здоровья и выживания, а дети могут контактировать с источниками микроорганизмов, оставаясь и в чистой окружающей среде.

«Воздействие микроорганизмов в раннем действии обязательно для “обучения” иммунной системы и обмена веществ. Но на протяжении более чем 20 лет существует нарратив, будто обычные практики мытья рук и домашней гигиены, которые необходимы для борьбы с болезнетворными микробами, блокируют контакт с полезными микроорганизмами», – сказал Грэхем Рук (Graham Rook) из Университетского колледжа Лондона, соавтор исследования.

Полезные бактерии ребенок может получить и в чистом окружении. В обзоре ученые привели исследования, которые показывают, что источником таких микроорганизмов для него становятся мать, члены семьи и естественное окружение. Среди микробов, которые обычно присутствуют в жилище, очень мало бактерий, которые могут принести пользу иммунной системе. Но среди них могут быть бактерии, потенциально опасные для здоровья. Поэтому простыми мерами профилактики инфекций – мытьем рук и регулярной уборкой – нельзя пренебрегать. В то же время, нет смысла волноваться, что эти меры изолируют нас от нужных бактерий.

Авторы обзора также указывают, что для тренировки иммунитета детям совершенно ни к чему болеть инфекционными болезнями. С их возбудителями или с их фрагментами дети сталкиваются во время вакцинации. Исследования демонстрировали, что вакцины тренируют иммунную систему точно так же, как раньше это делали сами инфекции. И вопреки слухам, которые особенно массово стали распространяться с началом пандемии, вакцины не ослабляют иммунную систему.

Ученые делают ремарку, что избыточные гигиенические меры могут быть вредны. Например, известно, что частое воздействие химикатов, которые содержатся в бытовых моющих средствах, могут способствовать иммунным нарушениям, которые увеличивают риск развития аллергии и бронхиальной астмы.

Авторы обзора не считают, что их работа должна положить конец дискуссии вокруг гигиенической гипотезы. Но они надеются, что статья поспособствует тому, что люди будут взвешенно относиться к гигиене: мыть руки перед едой необходимо, но стерилизовать каждый уголок квартиры может быть лишним.