В Киеве продавали места для захоронения на кладбищах. Цена варьировалась от $3 до $6 тыс.

Суммы сделок составляли от $3 до $6 тыс. за место.

По предварительным данным следствия, незаконную схему наладили несколько должностных лиц КП “Спецкомбинат ПКБО”, приобщив двух посредников. Они представлялись работниками столичных кладбищ, и требовали деньги за “услуги”.

Отмечается, что правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками $3 и $5 тыс. за выделение двух мест на Лесном кладбище.

Одного из посредников при получении $6 тыс. задержали, ему сообщено о подозрении по ч.5 ст. 27 и ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом). В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Следственные действия продолжаются.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

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