 

Ани Лорак показала пышную грудь и кольцо на безымянном пальце

09.07.2021, 12:06, Новости дня
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Певица позировала в топе, обтягивающем пышную грудь. Она прикрыла живот рукой, безымянный палец которой украшало массивное кольцо.

Исполнительница никак не стала подписывать снимок.

Фото: anilorak / Instagram
Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В дискографии Ани Лорак 12 студийных альбомов.

С 2014 года певица живет и работает в России.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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