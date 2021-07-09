 

В Николаеве произошла драка со стрельбой, полиция задержала шесть человек

09.07.2021, 12:06, Новости дня
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С места происшествия полицейские доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет – жителей областного центра и области.

В управлении патрульной полиции в Николаевской области сообщили, что патрульных позвали граждане, рассказавшие о конфликте между двумя компаниями молодых людей. Инспекторам также предоставили ориентировку в отношении транспортных средств, на которых приехали мужчины.

Когда полицейские заметили эти автомобили, они на большой скорости пытались уехать с места, но им это не удалось – обе машины были остановлены, а водителей и пассажиров патрульные задержали.

У участников конфликта были изъяты “предметы, похожие на пистолеты”.

Следователи открыли уголовные производства по ст. 263 (незаконное хранение оружия) и ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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