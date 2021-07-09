Моча человека может рассказать о приближающемся раке

Ученые заявили, что анализ мочи человека может рассказать о приближающемся раке. Результаты нового исследования представлены в журнале Oncotarget. В нем говорится, что РНК в моче может выступать диагностическим маркером онкологии.

Авторы исследования провели глубокий анализ пулов РНК мочи. Биоматериал собирался у здоровых доноров. Результаты сравнивались с анализами пациентов с раком.

После проведения исследования стало известно, что РНК мочи может выступать диагностическим маркером онкологии мочевого пузыря. Эта патология является довольно распространенной. Появление инструмента своевременной диагностики может улучшить клинические исходы пациентов.

Положительной стороной данного обследования является возможность защиты материала. Соответственно, облегчается перевозка и хранение образцов.

Источник: www.medikforum.ru