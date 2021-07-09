 

Моча человека может рассказать о приближающемся раке

09.07.2021, 12:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые заявили, что анализ мочи человека может рассказать о приближающемся раке. Результаты нового исследования представлены в журнале Oncotarget. В нем говорится, что РНК в моче может выступать диагностическим маркером онкологии.
Авторы исследования провели глубокий анализ пулов РНК мочи. Биоматериал собирался у здоровых доноров. Результаты сравнивались с анализами пациентов с раком.

После проведения исследования стало известно, что РНК мочи может выступать диагностическим маркером онкологии мочевого пузыря. Эта патология является довольно распространенной. Появление инструмента своевременной диагностики может улучшить клинические исходы пациентов.

Положительной стороной данного обследования является возможность защиты материала. Соответственно, облегчается перевозка и хранение образцов.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.02 / В Калифорнии полицейский увидел возле шоссе тело огромного йети

03.02 / Беглов объявил о старте сезона разведения мостов в Санкт-Петербурге

16.01 / МВД России предоставит автобусы для встречи Алексея Навального

16.05 / Этикет за столом и культурный шок: слухи о Японии, оказавшиеся правдой

06.03 / Интеграция России и Белоруссии должна состояться после отставки Лукашенко – эксперт

16.10 / Джек Лондон предсказал распространение коронавируса еще 100 лет назад

30.07 / Почему колье Меган Маркл с инициалами принца Гарри вызвало недовольство дворца: новая история из биографии “В поисках свободы”

09.07 / В Швеции насильно выдали замуж уроженца Дагестана

14.10 / Почему ты не мочишь Рыбку? – Личное мнение

11.01 / Мнение: О провале и позоре космической державы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика