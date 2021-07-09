 

Названы лучшие смартфоны-новинки 2021 года

09.07.2021, 12:02, Разное
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Эксперты назвали лучшие смартфоны, выпущенные в текущем году. В ТОП-2021 вошли новинки от лидеров индустрии мобильных технологий.
Прошла первая половина 2021 года, по ее итогам эксперты сферы мобильных устройств составили список лучших новых смартфонов. В него попал защищённый DuraForce Ultra 5G UW от японской Kyocera. Компактный 5,45-дюймовый 5G-аппарат на Qualcomm Snapdragon 765G выдерживает падение на бетон с высоты до полутора метров и погружение в воду.

Motorola Moto G100 с аккумулятором на 5 тысяч мА*ч сможет работать 40 часов и поддерживает функционирование в сетях пятого поколения связи, как и Moto G Stylus 5G от того же производителя. Устройство со стилусом имеет меньшую оперативную память, 4 и 6 гигабайт против 8 в G100 и работает двое суток.

В OnePlus 9 – трехмодульная камера и 6.55-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Герц. Работает гаджет на Snapdragon 888 с 12 гигабайтами ОЗУ и модемом 5G. Pro-модификация данной модели смартфона получила больший экран и четыре объектива в основном фото-видео-блоке, включая монохромный сенсор.

Попали в перечень лучших смартфонов прошедших месяцев 2021 года и модели Galaxy A42 и A52 от южнокорейской Samsung. Оба аппарата работают на восьмиядерном процессоре Snapdragon 750G от Qualcomm и платформе безопасности и администрирования Knox. Однако только второй вариант получил защиту по стандарту IP67 и частоту смены изображения на экране в 120 Герц.

Также выделили эксперты издания Crn.ru и линейку Samsung Galaxy S поколения 21. Galaxy S21, S21+ и Galaxy S21 Ultra отличаются размерами дисплейной панели и камерами. Устройства поддерживают оба диапазона 5G, как ниже 6 ГГц, так и высокоскоростной mmWave 5G. Продуктивность и быстродействие аппаратам обеспечивает процессор Snapdragon 888 от Qualcomm, дополненный 8-гигабайтным чипом оперативной памяти. Ultra-вариант также поддерживает работу со стилусом S Pen.

Источник: www.crn.ru



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