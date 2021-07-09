 

Названы безопасные для купания водоемы Подмосковья

09.07.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Определить чистоту и безопасность водоёмов можно по их популярности среди людей. Таким мнением поделился эколог Антон Хлынов.

По словам Хлынова, ярким примером этому являются Люберецкие карьеры, где ежегодно плавают множество людей. Специалист считает, что относительно чистыми также являются озёра Глубокое и Тростенское в Рузском округе. Напротив, с осторожностью следует относиться к водоёмам, расположенным вблизи дачных поселков и объектов недвижимости, сообщает телеканал “360”.

Эколог отметил, что следует также обратить внимание на источник водосбора рек и озёр. При этом он добавил, что как правило, все водоёмы обладают способностью к самоочищению, передаёт “Радио 1”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.06 / Малине нужен обильный полив. Чем обработать кусты до цветения, чтобы получить хороший урожай

31.03 / Какие продукты сильнее всего дорожают в России

23.05 / Глобальное исследование выявило значительную недостаточность лечения диабета

02.10 / Деятельность Тихановской назвали имитацией политики: Играет роль декоративного лидера

27.12 / Мнение: Как интернет уничтожает социальное неравенство

04.04 / Комментарий: Меркель-Макрон-Путин, или Сеанс односторонней связи

17.08 / Укол от депрессии

20.05 / Княгиня Монако Шарлен посетила приют для носорогов в Южной Африке

16.12 / Абсолютный враг

15.11 / “Яркий блонд”: Ксения Собчак вызвала обсуждения подписчиков новым имиджем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика