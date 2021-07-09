 

В России за сутки подтвердили более 25 тысяч случаев COVID-19

09.07.2021, 11:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки в стране обнаружили 25 766 новых случаев инфицирования. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 21 832 человека, скончались от коронавируса в России 726 пациентов.

Лидером среди регионов по числу случаев стала Москва (6 643). За ней идут Московская область (2 545 случаев), Санкт-Петербург (1 951 случай), Нижегородская область (529 случаев), Воронежская область
(414 случаев), Красноярский край (392 случая), Свердловская область (366 случаев), Республика Крым
(348 случаев).

Таким образом, общее число россиян, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 5,73 миллиона. Вылечились 5,16 миллиона человек. За весь период было зафиксировано более 141 тысячи летальных исходов, сообщает RT. Россия по-прежнему занимает пятое место в мире по количеству случаев.

Специалисты призывают граждан активнее вакцинироваться. По их словам, только так можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Жители России сегодня могут привиться одним из четырех препаратов на выбор – “Спутник V”, “Спутник Лайт”, “ЭпиВакКорона” или “КовиВак”.

Главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что случаи заражения после полной вакцинации единичны. По ее словам, лишь 0,7% привитых подхватили коронавирусную инфекцию. Как уточняет “Царьград”, болезнь у них протекает или легко, или вообще без симптомов.

Кроме того, Попова призвала усилить темпы вакцинации от коронавируса в России. “Я считаю, что нам нужно привить все население”, – заявила она в интервью Наиле Аскер-заде. В таком случае страна будет претендовать на звание самый передовой, сообщает “Общественная служба новостей”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Мнение: Белый террор. Гражданская война в России.

07.01 / Американские президенты

13.09 / Ученые: Прослушивание музыки Моцарта помогает при эпилепсии

28.01 / Памела Андерсон вышла замуж в шестой раз

21.12 / Вакцинация россиян старше 60 лет планируется в начале 2021 года

10.07 / Напортачили

26.05 / Геология помогает отобразить образование камней в почках от крошечного до проблемного

14.08 / Мнение: Японию вынудили сдаться не атомные бомбардировки США, а наступление СССР

26.12 / Мнение: Проект Севастопольского оперного театра

07.06 / Мнение: Векторы в поле

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика