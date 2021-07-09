Мнение: Письмо: “Он мелочный, жадный и т.д.”

Для самостоятельного разбора письмо.

your_honorr

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Очень надеюсь на разбор моей ситуации. Давно читаю блог, стараюсь совершенствоваться, но у меня не складывается личная жизнь.

Последние мои отношения закончились давно, где-то 1,5 года назад. А. был старше меня на 16 лет и у него были другие недостатки. Мы до сих пор поддерживаем дружеское общение, которое я в глубине души хочу прервать и больше к этому не возвращаться.

Сейчас меня интересует другой мужчина К. и ситуация с ним. С К. мы познакомились 3,5 года назад за границей, в тот момент я работала в этой стране.

Мы где-то 4-5 раз встретились – ходили в ресторан, в кино, в бары и т.д., он за все платил, но не был прям щедрым, даже моментами прижимистый.

Мне было 25 лет, ему 31 год.

Он мне очень понравился, мой типаж – очень атлетичный, симпатичный на лицо, умный. К. обеспечен, у него свой бизнес, хорошая квартира, машина. Я в тот момент работала на обычной работе в этой стране.

Мы общались, но никакого сближения у нас не было, как я помню мне не особо хотелось или я стеснялась, его причину я не знаю. В общем, мы даже не целовались. Потом у нас возник конфликт, я считала, что он недостаточно за мной ухаживает, наше общение закончилось – я сказала ему до свидания, высказав все как есть : что он жадный, мелочный и т.д.

Все это время мы не поддерживали общение, я жила в России. Пару раз я ему писала поздравления с НГ, он отвечал. Писала ему, что он мне очень понравился.

В марте этого года я прилетела в эту страну опять, вспомнила про К. и написала. Он ответил, что пока в другой стране, что приедет и напишет мне. В итоге он не писал, и я еще пару раз напоминала о себе. В итоге мы встретились уже к концу моего отдыха.

В ту встречу я вела себя хорошо, мы много разговаривали, все вспоминали. В конце я сама поцеловала его.

Он ничего не писал после встречи, только на следующий день спросил какие у меня планы, когда увидимся.

В тот момент я была поглощена общением с другим парнем Д., который водил меня по всяким крутым местам и был гораздо более активным, чем К.

Поэтому я придумала причину, что мои друзья уезжают и мы должны выйти в последний вечер вместе и типа не получится. На самом деле мне надо было встретиться с Д., мне он нравился тоже.

Потом еще раз я вынуждена была сама забрать назад свое предложение встретиться, были другие планы. После написала ему такое сообщение: “Была очень рада тебя снова встретить. Сегодня я улетаю в Россию. Если ты хочешь меня еще увидеть, можешь пригласить меня в страну”. Он ответил: “Если прилетишь опять – скажи мне”.

И вот я прилетаю опять на несколько дней и сразу пишу К., что я в его стране, он отвечает и приглашает встретиться. Мы идем в бар, пьем по коктейлю (ни он, ни я не пьем алкоголь), болтаем где-то 3 часа, я пытаюсь взять его за руку, он улыбается, но таких же попыток с его стороны нет.

К. мне рассказывал, что скучал тогда и грустил, когда я уехала. Это все, что он за это время мне сказал, чтобы показать свою симпатию. В итоге, я уже хотела спать и предложила поехать. Мы вышли из этого заведения и поехали.

Он сказал: Ты хочешь домой спать?

Я: ну не знаю

Он: я не буду предлагать тебе поехать ко мне, ты в последний раз сказала, что не хочешь. Я не хочу, чтобы ты неправильно это поняла.

Я: я такого не помню. то есть ты не предлагаешь, но тем не менее озвучил это. (смеюсь)

Он: нет, ну если ты хочешь, я предлагаю.

Я: хорошо, поехали.

В итоге мы приехали к нему, у него интересная квартира в два этажа, он мне провел экскурсию.

Говорил, чтобы я чувствовала себя как дома. Сказал, что есть место еще для одной спальни.

Потом сказал что-то типа я обожаю сырники, я привез тебя чтобы ты мне их приготовила утром. Потом сказал, что это шутка типа.

Потом мы смотрели всякие видео на ютубе, я включала свою любимую музыку (он просил). Прошло так пару часов, он не делал попыток поцеловать или обнять меня. Я тоже. Потом я уже начала поглаживать его руку и он наконец поцеловал меня.

Потом мы долго целовались, потом снова лежали на диване и смотрели видео. Мне не очень понравилось, как он целуется.

В итоге я просила у него:

Ты меня не хочешь?

К. ответил:

Ты думаешь я тебя не хочу? Тебе показать как сильно я тебя хочу.

Мы снова целовались и пошли наверх. Секс был так себе. Он старался вроде бы, но я прервала в какой-то момент, он спросил : “ты больше не хочешь” и ушел в душ.

После этого, я ушла вниз и ждала там, он спустился и спросил: “ты хочешь домой?” я сказала : да.

И мы поехали.

В лифте я попыталась его обнять и поцеловать, он вяло ответил.

В машине почти не говорили, было поздно, он зевал и говорил, что устал и типа в следующий раз купит мне самокат, чтобы не везти меня. Я ему обьяснила, что давно не было секса и мне больно и что дело во мне.

Когда прощались, мы опять поцеловались с моей инициативы. Он не пытался меня обнять и т.д.

Он мне говорил, что он не переписывается онлайн вообще и типа всегда за реальное общение.

Но я ожидала от него какой-то более явной симпатии, он не написал ничего.

На следующий день я сама написала, так как обещала рассказать, буду ли я на одном пляже или просплю. Он ответил и спросил, какие дальше планы, я ответила, куда планирую пойти. Написала, что скучаю по нему, он ответил, что же скучает.

Ждала, может он предложит встретиться, но он не предложил.

На следующий день днем я не выдержала и написала ему “прощальное письмо”:

Я: Я собираюсь с тобой попрощаться. Я тебя поняла.

К: О чем ты говоришь?

Я: Есть кое-что, но это уже не изменится, даже если я все объясню. Я не прощаюсь с тобой, чтобы получить твое внимание или чтобы ты начал бегать за мной. Я не хочу ничего обсуждать и не хочу, чтобы ты отвечал мне.

После этого, наше общение закончилось.

Мой мотив был такой – я была уверена, что ему не очень нравлюсь и наше общение итак закончилось. Мне хотелось как-то реабилитировать себя.

Сейчас прошла неделя и я стала сомневаться, правильно ли я поступила. И больше всего меня беспокоит тот факт, что я так зацепилась за него. Не могу его забыть. Это потому что за мной косяк?