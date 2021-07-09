 

Мнение: “Варяг”. Путь в Чемульпо и бой 9 февраля 1904 года

09.07.2021, 11:50, Разное
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Завершился отличный цикл роликов военных историков Федора Лисицына и Алексея Исаева посвященный героическому бою крейсера "Варяг" в Чемульпо в начале русско-японской войны. Подробно разбирается история крейсера, как он появился, что из себя конструкционно представлял, как попал в Чемульпо и как вел себя в бою, который обессмертил его имя.

Лисицына надо почаще приглашать.

Источник: Colonel Cassad



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