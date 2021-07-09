 

Названа вероятная причина ДТП с автобусом в Сочи

09.07.2021, 11:48, Новости дня
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Виновным в совершении ДТП в Сочи, по предварительной версии, является водитель рейсового автобуса, поскольку он допустил перегрев тормозов на спуске, сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

«Предварительно, виновным в совершении ДТП является водитель автобуса, который допустил перегрев тормозов на спуске, в связи с чем не справился с управлением и врезался в впереди едущий автомобиль, после чего зацепил еще один автомобиль и вылетел с дороги, врезавшись в домовладение», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе ГИБДД по Сочи сообщили ТАСС, что сотрудники полиции перекрыли движение на участке дороги, где произошло ДТП. Движение будет ограничено, пока автобус не достанут из кювета. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, спасатели на месте провели работу по смыву горюче-смазочных материалов, а также транспортировали пострадавших до карет скорой помощи.

Между тем мэр города Алексей Копайгородский сообщил, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 13, 10 взрослых доставлены в городскую больницу №4. Отмечается, что среди пострадавших трое несовершеннолетних. 

В администрации города добавили, что автотранспортное предприятие, автобус которого попал в аварию, готово оказать помощь пострадавшим.

В пятницу утром в поселке Барановка Хостинского района Сочи произошла авария с участием рейсового автобуса, в котором находились 30 человек.  После ДТП произошло опрокидывание автобуса. 



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