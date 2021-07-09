ФСБ предотвратила теракт в Уфе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности в городе Уфе Республики Башкортостан предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

В ФСБ сообщили, что в мобильном телефоне мужчины обнаружена переписка с участниками террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Астраханской области и КБР.