 

ФСБ предотвратила теракт в Уфе

09.07.2021, 11:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Уфе, задержав мужчину, готовившего по указанию боевиков международной террористической организации взрыв на объекте правоохранительных органов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности в городе Уфе Республики Башкортостан предотвращен террористический акт. В результате проведенных мероприятий задержан местный житель 1995 года рождения, который по указанию боевиков запрещенной на территории РФ международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» осуществлял подготовку теракта в отношении одного из объектов правоохранительных органов», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

В частном домовладении, который арендовал задержанный, изъяли готовое к применению самодельное взрывное устройство и компоненты для изготовления еще одного.

В ФСБ сообщили, что в мобильном телефоне мужчины обнаружена переписка с участниками террористических структур, изобличающая его преступные намерения. Сейчас проводятся оперативные мероприятия и следственные действия.

Ранее ФСБ предотвратила серию терактов в Москве, Астраханской области и КБР.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.06 / В Германии заявили, что поставки оружия в Украину не решат конфликт на Донбассе

24.09 / Зеленский об ООН: Система стала все чаще давать сбой, ее атакуют баги и вирусы

03.02 / Заболевший COVID-19 охранник «посадил по домам» 2 млн австралийцев

12.05 / В пассажирских зонах на всех 52 станциях киевского метро установили дефибрилляторы

27.10 / Сложные классы предложили делить при онлайн-обучении

09.03 / Мендель рассказала, как Зеленский отреагировал на слухи о ее беременности от него

30.05 / В компании Sony рассказали о масштабе инвестиций в стратегические проекты

02.07 / В Черновцах ослабляют карантин. В общественный транспорт начнут пускать без справок

22.06 / Российский блогер Марьяна Ро: У меня до сих пор есть суицидальные мысли. Мне нужна помощь психотерапевта

24.11 / Байден победил на выборах президента США в Неваде

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика