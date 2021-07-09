 

Кубань согласилась пускать туристов с отрицательным ПЦР

09.07.2021, 11:48, Новости дня
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На курорты Кубани с 1 августа можно будет приехать с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны привиться в течение трех дней после заселения, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани сообщил, что последние две недели власти фиксируют рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе, отметив, что 5 июля был достигнут максимум за все время с начала пандемии – 214 новых случаев.

«В условиях ухудшения эпидобстановки на первый план выходит вакцинация. Тем более, что в крае продолжается курортный сезон. Сейчас мы заселяем гостей только при наличии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. Вместе с вице-премьером Татьяной Голиковой приняли решение: с 1 августа можно будет приехать на курорты края с отрицательным ПЦР-тестом, но отдыхающие должны будут привиться в течение трёх дней со дня заселения», – написал Кондратьев в Telegram.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова говорила, что постановление главы Кубани будет скорректировано: с 1 августа не вакцинированные россияне смогут привиться от COVID-19 на месте отдыха, имеющим медотвод нужно предъявить результаты теста.

В июне власти Краснодарского края ввели новые правила для туристов, заселяющиеся в гостиницы, согласно которым с 1 июля нужно предоставить справку о перенесенном коронавирусе, отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. При этом с 1 августа туристы должны были предоставлять либо справку о перенесенном заболевании, либо сертификат о вакцинации, либо справку о медотводе от прививки.

Позже губернатор Краснодарского края изменил правила для туристов: были отменены сертификаты о вакцинации, ПЦР-тесты и справки о медотводе для заселения в гостиницы детей до 14 лет.

Между тем, согласно результатам исследования сервиса SuperJob, ради отпуска на курортах Краснодарского края – в Сочи и Анапе – готовы вакцинироваться всего 3% россиян.



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