Мнение: Критические точки (2)

Категорическое несогласие вакцинироваться высказывает более половины российского населения. Это показывают опросы, включая и самые сервильные. Достоверность их неизвестна, так как политический террор в стране настолько велик, что неизбежно оказывает влияние как на опрашиваемых, так и на тех, кто проводит опросы. Люди могут ответить положительно не потому, что готовы к процедурам, а просто из опасений. В любом случае пока даже официальная информация о вакцинации говорит о 26 млн привитых (или 18,5 процентов населения, которые сделали хотя бы один укол). Если отсчитывать от запуска волны новых ограничений (12 июня), то за почти месяц власть сумела отчитаться о вакцинировании 8 млн человек (или 5,7%). То есть, при сохранении текущего уровня насилия достичь показателя в 60% режим сумеет лишь за 7 месяцев. Даже сниженные почти вдвое показатели до 35 процентов потребуют текущего уровня террора еще 3 месяца. Удастся ли путинским лагерфюрерам и докторам Менгеле удерживать такой темп беспрецедентного насилия, сказать сложно, однако здесь есть тонкий момент.

Проблема в том, что смысл всех мероприятий — в добровольности. Люди сами должны отказаться от всех тех мизерных свобод, которые еще у них были, разменяв их на якобы безопасность. Только это условие позволяет в будущем уже без столь затратного насилия проводить новые этапы ввода общества в «новую нормальность». Но укол, сделанный буквально насильно, не дает гарантий, что следующая серия ограничений будет проведена менее затратным путем.

На Западе с этим проще — население в массе своей именно добровольно отдало свои свободы, не желая рисковать своим мнимым благополучием. Известное выражение — если между войной и позором вы выбираете позор, то вы получите и войну, и позор — населению развитых стран придется испытать на собственной шкуре. Предав самих себя и свое будущее один раз, они будут продолжать это делать и дальше.

Для России это пока еще не предопределено. Пока люди, добровольно пошедшие на укол, не пытаясь даже поставить банальный житейский вопрос — а зачем? остаются в меньшинстве. Насилие позволяет лишь отчитаться о «победе над вирусом», а в реальности — над правами и свободами людей. На самом деле это не так. Поэтому разрывы между Западом и нами в вопросах продвижения «новой нормальности» будут нарастать. Что, конечно, потребует существенной корректировки всех имеющихся сценариев.

Для сопротивляющихся стран, которые не вписываются в темпы перехода к «новой нормальности», по всей видимости, будут применены какие-то новые способы и сюжеты создания невыносимой обстановки. Способы, не связанные с «пандемией» – по крайней мере, этой. На мой взгляд, акторы происходящего должны будут взять паузу и примерно через три-пять месяцев — полгода создать на территории стран, где наблюдается наиболее сильное сопротивление, новую катастрофу. Такую, которая бы все-таки вынудила население добровольно пойти на полный отказ от свобод и прав. Что именно это будет за катастрофа, сказать сейчас сложно. Либо новый вирус, который, конечно, будет существенно более летальным просто потому, что за истекшие два года здоровье людей было серьезным образом подорвано, а в связи с разгромом здравоохранения, который принял в 20-21 году просто беспрецедентный масштаб, огромное число людей, которые болеют самыми разными заболеваниями, к ковиду не имеющими никакого отношения, существенно ухудшили свое состояние. Тем более что два летних сезона подряд нормальный отдых был буквально сорван.

Возможны катастрофы техногенного характера. И опять же — за два года локдаунов и масштабных бессистемных ограничений и без того разрушенная инфраструктура в России только повысила все мыслимые риски для своей безопасности. В этом случае вполне возможно обрушение небольшой части инфраструктуры, чтобы начал срабатывать эффект домино.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов и катастрофу социальную. Россия уже находится безо всяких эпидемий в собственном внутреннем сценарии распада. Итоги путинских двадцати лет настолько разрушительны, что никакой коронавирус не в состоянии довести страну до столь плачевного вида. В стране явочным порядком протекают процессы регионализации, управляющая система деградировала до пещерного уровня, во многом существование страны как единого пространства определяется лишь инерцией. Даже разрушенный объект какое-то время продолжает движение в одном направлении и с одной скоростью. Как будто он всё ещё единое целое.

Распад России создаст для решения задачи перехода к «новой нормальности» новые дополнительные возможности.

Не стоит забывать, что две ключевые глобальные группировки, которые ведут сегодня мировую войну — это, с одной стороны, группы, ориентированные на глобальные финансовые и корпоративные структуры, с другой — те, кто ориентирован на национальные государства. Новый мировой порядок должен закрепить новый баланс между этими двумя глобальными силами. По сути, сейчас идет война за будущие полномочия, за раздел зон влияния именно в вопросах компетенции и полномочий в выработке правил и стандартов. Кто будет определять правила будущей игры на продолжительный период — национальные правительства или корпорации. Именно они и воюют сейчас между собой.

Россия, как периферия мировой системы, является полем столкновений между двумя группировками коллаборационистов — одна из них «прикручена» к мировым корпорациям и финансовым глобальным институтам, вторая — крупная национальная сырьевая буржуазия. Условный Греф против условного Сечина.

Распад России может стать той катастрофой, которая позволит резко ослабить позиции национальной сырьевой буржуазии и поставить ее в подчиненное положение. Правда, в таком случае и их противники утратят во многом свою ценность для внешних сил, поэтому пока распад страны не в интересах ни тех, ни других, они пытаются решать свои задачи, не доводя ситуацию до полной деструкции. Но когда всё держится на тоненьком волоске, риски начинают носить непрогнозируемый характер.

Сказанное означает, что через некоторое время (достаточно непродолжительное — примерно к осени) террор будет несколько ослаблен. Результаты вакцинации в ситуации ее откровенной недобровольности принципиального значения не имеют. Всё равно основная масса населения России не принимает условия «новой нормальности». Поэтому будет небольшая передышка, и ближе к зиме нас может ожидать что-то еще. Уже не только «четвертая волна» коронавируса. Скорее всего, она будет дополнена чем-то новеньким и не менее жутким. Деваться этим особо некуда — сюжет катастрофы не предполагает отката назад, да и невозможно это.

Однако у всех этих планов и сценариев есть одно слабое место. Люди в России могут отреагировать и на новую угрозу так же, как на коронавирус — без энтузиазма и паники. Мы здесь живем в таком аду, который нам устроил Путин со своими подельниками, что никакой коронавирус или что похуже с этим адом не сравнится. Поэтому шоковые сценарии и террор работают исключительно неважно. И вот что будут делать бенефициары нынешнего кошмара в этом случае, сказать сейчас нельзя. Россия в этом смысле действительно уникальная страна, где все сценарии и планы летят к черту. Думаю, что и сейчас будет происходить что-то подобное.

—