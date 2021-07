Белла Хадид рассекретила своего нового бойфренда

24-летняя модель Белла Хадид уже несколько дней курсирует между Парижем и Каннами – во французской столице она участвует в Неделе высокой моды, а на Лазурном берегу украшает собой красные дорожки кинофестиваля и модных вечеринок. Например, вчера она стала главной гостьей на коктейле ювелирного бренда Chopard.

Свободное время Белла проводит в компании нового бойфренда, которого перестала скрывать. Хадид опубликовала серию фотографий в Instagram, среди которых оказалась и одна романтическая – на размытом снимке Белла нежно обнимает и целует некого молодого человека.

Лучшее время в моей жизни. Здорова, востребована, любима, – сделала подпись под постом Белла. Белла Хадид в украшениях Chopard

Фанаты модели и журналисты быстро вычислили имя ее нового избранника. Им оказался Марк Калман, с которым Беллу уже ловили папарацци во время прогулки по Нью-Йорку в начале июня. О Марке известно не так много. Молодой человек – профессиональный фотограф и дизайнер, он сотрудничает со многими звездами, в том числе с Трэвисом Скоттом, для альбома которого Марк разработал концепцию обложки. Калман избегает публичности, у него закрытый профиль в Instagram, хотя среди его фолловеров есть известные личности, например, муж Арианы Гранде Далтон Гомес.

Белла Хадид и Марк Калман

Западные СМИ предполагают, что Марк и Белла познакомились через общих друзей. Как известно, Хадид близка с сестрами Кардашьян-Дженнер, а Кайли Дженнер и Трэвис Скотт сейчас снова вместе.

Напомним, ранее Белла встречалась с The Weeknd. Их роман начался в апреле 2015 года, когда модель пригласили принять участие в работе над оформлением альбома The Weeknd – Beauty Behind the Madness. В декабре того же года пара делала перерыв в отношениях, но вскоре вновь воссоединилась. Осенью 2016-го звезды окончательно разошлись, после чего The Weeknd стал встречаться с подругой Беллы Селеной Гомес. О возобновлении романа Беллы и The Weeknd заговорили в апреле 2018-го, когда пара была замечена на фестивале Coachella, потом знаменитости целовались на одной из вечеринок в Каннах. Все лето пара не расставалась, то и дело появляясь на глазах общественности вместе. Но в итоге, знаменитостям все же не удалось сохранить отношения и они окончательно разошлись.

В прошлом году появились слухи, что Белла встретила новую любовь в лице Дьюка Николсона, внука легендарного актера Джека Николсона. Но информация инсайдеров так и не подтвердилась. Белла Хадид и The Weeknd