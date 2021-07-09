Практики осознанного дыхания значительно улучшают качество сна школьников



1

минута

В исследовании, проведенном учеными Стэнфордского университета, участвовали около 1 тысячи учащихся третьих и пятых классов из школ, которые находятся в неблагополучных районах Сан-Франциско. Некоторые из них живут за чертой бедности, и этот фактор очень негативно влияет на качество сна, отметили авторы исследования. Такие дети находятся в постоянном стрессе и напряжении, в том числе из-за криминогенной обстановки, поэтому часто они долго не могут заснуть.

Участников разделили на три группы, и в одной из них школьники дважды в неделю на уроках физкультуры обучались дыхательным техникам, позаимствованных из йоги. Несложные упражнения были направлены на распознавание стресса и управление им. В контрольной группе дети выполняли обычные физические упражнения в рамках школьной программе. Еще в одной школе была реализована учебная программа по развитию внимательности и управлению стрессом.

Детей обучали техникам осознанного дыхания в соответствии с возрастом. Так, детям помладше предлагалось выполнить упражнение «дыхание морской звезды», в котором они представляли, что их рука — это морская звезда, которая поднимается на вдохе. Участники постарше практиковали «дыхание океана», делая вдох через нос и выдох через рот.

Спустя три месяца авторы исследования отобрали 58 детей, практикующих осознанное дыхание, и 57 участников из контрольной группы. Для оценки качества их сна ученые использовали метод полисомнографии — золотого стандарта измерения показателей во время сна. Специалисты отметили, что это более надежный способ понять, насколько хорошо ребенок спит, нежели его субъективная оценка.

Результаты показали, что дети из группы дыхательных практик спали в среднем на 74 минуты больше по сравнению с их сверстниками, которые занимались обычными физическими упражнениями. Качество их сна было выше в том числе благодаря более продолжительной фазе быстрого сна (фазы быстрого движения глаз), необходимой для развития нейронов, когнитивных и эмоциональных функций.

Вместе с тем дети группы дыхательных практик сообщили, что стали чаще испытывать стресс. По мнению ученых, причина этому проста:

«Вероятно, программа осознанного дыхания помогла им понять, что такое стресс и они научились лучше его распознавать у себя», — сообщили авторы исследования.