 

КГБ Беларуси объявило операцию по зачистке от “радикалов”

09.07.2021, 11:12, Новости дня
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Госканал Беларуси сообщил, что правоохранители получили доступ к информации “об организации массовых беспорядков и попытках госпереворота” в республике в августе прошлого года после выборов президента.

Отмечается, что в Беларуси проходит “отработка по установлению лиц”, подписанных на “деструктивные” Telegram-каналы (“Отряды гражданской самообороны Беларуси”, “Буслы ляцяць”), где якобы “осуществлялась вербовка и подбор потенциальных молодчиков для новых массовых беспорядков и даже актов терроризма”.

“В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий личности участников установлены. В настоящее время осуществляется широкомасштабная операция по зачистке от радикально настроенных лиц”, – сказал Бычек.

По его словам, проводятся “обыски и задержания, в рамках которых будет проверена причастность каждого участника к совершению преступных деяний”.

Контекст:

После выборов президента в 2020 году в Беларуси начался политический кризис. Оппозиция не признала победу Лукашенко, который находится у власти с 1994 года, в стране начались массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, ее не признал ряд государств, в частности США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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