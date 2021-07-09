 

Глава госаудитслужбы Украины Плис: Практически каждая наша проверка заканчивается уголовным производством

09.07.2021, 11:12, Новости дня
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“Наша функция – финансовый контроль. Сам по себе аудит не дает ответа на вопрос, есть ли нарушение закона. Он отвечает на вопросы: эффективные ли решения принимались, эффективно ли работает учреждение, какова динамика его развития. […] Практически каждая наша проверка заканчивается уголовным производством. А поскольку есть тайна следствия, я не могу выйти в эфир и сделать громкие заявления для любителей сенсаций”, – сказал он.

По словам главы Госаудитслужбы, идет речь не о большем количестве финансовых нарушений.

“Скорее, их больше выявляют. Цифры говорят сами за себя: если в 2019 году было выявлено финансовых нарушений на 117 млрд грн, то уже в 2020-м – на 648 млрд. При этом численность сотрудников [Госаудитслужбы] уменьшилась на 102 человека, а количество проверок уменьшилось на 34%”, – объяснил Плис.

Он отметил, что у работы его ведомства “есть позитивный экономический эффект”.

“На одного штатного сотрудника в бюджет возместили в 2019 году 290 тыс. грн, в 2020 году – 407 тыс. грн, выявлено нарушений на 288 млн грн. А зарплата сотрудника – 65 тыс. грн за полгода. Расходы на одного человека – 262 тыс. в год, а в бюджет возвращается 407 тыс. грн”, – подчеркнул Плис.

Глава госаудитслужбы Плис: “Укргазвидобування” газ производит дешево и продает дорого. На проверку нас не пускают. Выглядит как рейдерский захват госсобственности. Читайте полную версию интервью

Контекст:

Государственная аудиторская служба, в частности, проводит финансовый контроль в министерствах, бюджетных учреждениях и на предприятиях, которые получают деньги из государственного или местных бюджетов, а также используют государственное или коммунальное имущество.

Плис возглавил аудиторскую службу в апреле 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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