Названа простая привычка, способствующая долголетию

Ученые рассказали, какая привычка поможет помочь достичь долголетия. Речь идет о ежедневной чистке зубов с использованием пасты. Это нужно делать два раза в день.

Некоторым долголетие кажется чем-то труднодостижимым, но продлить годы жизни необходимо путем соблюдения определенных правил. Медики обращают внимание на то, что важно выработать определенные привычки.

Прямое отношение к общему состоянию организма имеет здоровье полости рта. В связи с этим медики советуют внимательно относиться к чистке зубов. Делать это можно не только посредством обычной зубной щетки, необходимо использовать зубную нить. Недостаточно здоровая полость рта приводит к плохому усваиванию пищи, не исключены боли, присутствует высокий риск развития сердечных патологий и даже наступления инсульта.

Использование зубной нити в комплексе со стандартными щетками снижает риск развития ишемии. С ней имеет тесную связь пародонтит. Если у человека зубы находятся в плохом состоянии, то повышается риск бактериальной инфекции в кровотоке, а это оказывает негативное воздействие на состояние сердечных клапанов.

Источник: www.express.co.uk